Cuestionan ecuanimidad de la Fiscalía

Las diferentes Instituciones Cívicas como Sociales del departamento, ayer manifestaron su preocupación tras evidenciar el accionar de la justicia durante los últimos días, ya que la Fiscalía de Tarija solicitó la detención preventiva del gobernador, Adrián Oliva, dentro de un caso sobre el proceso de investigación por la compra de cemento asfáltico del tramo carretero Santa Ana – Yesera, sin embargo, lo que llamaría la atención y es motivo de preocupación para dichos sectores, es que la justicia no avanza sobre las 60 denuncias presentadas por hechos de corrupción durante de la gestión del exgobernador Lino Condori, siendo que varias se dejaron de investigar.

El Vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Andrés Castellanos, expresó que es lamentable ver como la justicia se parcializa, ante algunas autoridades opositaras al Gobierno de turno, ya que ante una denuncia contra de una supuesta irregularidad, el Ministerio Público actúa, sin embargo ante los 60 denuncias penales contra el exgobernador Condori, no se evidencia ningún avance para esclarecerlas. “No puede ser que existan alrededor de 60 denuncias olvidadas contra Condori, y que por una denuncia se trate de desvirtuar a una gestión (…), un Fiscal que hace conferencia de prensa de manera seguida trate de desprestigiar a las autoridades de la oposición, pero cuando se trata de hablar sobre las denuncias en contra de la anterior gestión no menciona nada, tratando de reducir las mismas; siendo que eso no pasa con los opositores”, expresó Castellanos.

El presidente de la Federación de las Juntas vecinales, Edwin Rosas, manifestó que la justicia debería ser igualitaria para todos en general, puesto que todos aquellos hechos de corrupción tiene que ser investigados y más cuanto implica la administración los recursos públicos ya que estos pertenecen al pueblo. “Se debe medir con la misma vara y más cuando se trata en el tema de la justicia y de la administración de los recursos públicos (…), hay varios temas que la gente desea saber cómo la administración de la anterior gestión; pero es lamentable ver como algunas investigaciones no avanzan mientras otras al parecer se las apuran”.

Por su parte el secretario de coordinación, Waldemar Peralta, se refirió sobre este tema, para afirmar que el gobernador Adrián Oliva, se presentará ante todos los requerimientos que señale la justicia, porque como una autoridad electa no tiene nada que ocultar, mas, al contrario, denunció que existe una campaña de desprestigio contra las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental. “Nosotros debemos recordar que la vía Santa Ana – Yesera se inició por administración directa en la gestión de Lino Condori en el año 2011 y apenas se lograron pequeños avances. Luego de la posesión de Adrián Oliva en 2015 se logró que este tramo fuera una de las primeras carreteras entregadas”, puntualizó Peralta.

No obstante, con la aprehensión del Director del Servicio Departamental de Camino (Sedeca), Omar Molina, dentro del proceso de investigación por la compra de cemento asfáltico del tramo carretero Santa Ana – Yesera, se trató de involucrar al Gobernador Adrián Oliva, citándolo a una audiencia de medidas cautelares, la cual fue suspendida.

Sin embargo, el doctor Wilson Ramírez quien es el abogado defensor de Omar Molina, Director del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), señaló que la aprehensión de su cliente es “ilegal” ya que nunca hubo como tal la supuesta alteración de las muestras como lo indican algunos, por tanto este hecho será denunciado ante el juez de garantías, afirmó. “El fiscal no observó que las muestras fueron tomadas con intervención notarial antes que haya el secuestro; es más, los informes de laboratorio confirman que la denuncia no tiene fundamento alguno”, acotó Ramírez.

Cabe recordar que autoridades de la Gobernación de Tarija, con anterioridad, presentaron varias denuncias en contra del exgobernador interino, Lino Condori, como a su vez de algunos exfuncionarios, sobre diferentes casos de corrupción, como ser de la compra de una imprenta usada haciéndola figurar como nueva; la malversación de los recursos en el tramo Tolomosa –Camacho, en el cual no se logró asfaltar ningún centímetro considerando que en este caso se vio involucrado el hermano del asambleísta, Erwin mancilla, y así estos muchos otros casos que quedaron en el olvido lo que refleja el abuso de la justicia en este caso.

