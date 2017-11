Abogado de ex director del SEDECA espera dejar sin efecto aprehensión de su defendido

El abogado Wilson Ramírez Borda, espera dejen sin efecto, en la audiencia cautelar prevista para hoy, la aprehensión “ilegal” de su defendido, el director del Servicio Departamental de Caminos Sedeca, Omar Molina, quien permanece en celdas de la Policía desde el martes.

NUEVO SUR (NS): Tras la audiencia suspendida respecto del gobernador Adrián Oliva, ¿continúa aprehendido el ingeniero Omar Molina?

WILSON RAMÍREZ (WR): Exactamente, lo que ocurre es que la acción jurídica es distinta, los delitos son personales, cada uno debe asumir defensa por los delitos que atribuya el Ministerio Público.

NS: ¿Sigue aprehendido el ingeniero Molina?

WR: Como corresponde a procedimiento debe esperar la audiencia de medidas cautelares en celdas de la FELC esperando que se venza las 48 horas máximas, para que se impute y en el mismo tiempo se determine hora para audiencia.

NS: ¿Cuándo podría ser la audiencia cautelar respecto el ingeniero Molina?

W R: Eso tiene que determinar el juez, pero conforme ha procedimiento ha sido aprehendido ayer a las 18.00 horas, hasta las 18.00 horas de hoy (miércoles) se debe presentar la imputación formal, en caso de presentarse, hasta las 18 horas de mañana (jueves) para determinar audiencia cautelar.

NS: No puede excederse esos plazos.

WR: No puede excederse, en caso de hacerlo, existiría mayor violación de sus derechos.

NS: ¿De qué está sindicado o denunciado el ingeniero Molina?

WR: Es una reapertura de investigación, se ha realizado un rechazo por los señores fiscales, no ha habido objeción y ha sido ejecutoriado y bajo una facultad que tienen se hubiese reabierto la investigación, ahora en la primera apertura se le endilga por los delitos de malversación e incumplimiento de deberes, el rechazo establece específicamente que no existen estos delitos. Ahora en la reapertura se basan en la existencia de nuevas pruebas que han sido aportadas al proceso el cinco de mayo, anterior al rechazo, entonces estamos ante que el Ministerio Público o no revisó el cuaderno de investigaciones o no sabemos cuál es este nuevo elemento, esperamos enterarnos.

N S: ¿El Ministerio Público está contradiciéndose?

W R: Evidentemente, si usted en un primer momento, el 31 de agosto, dice que no existe el delito, que no hay suficientes elementos que no existe incumplimiento de deberes y posteriormente el 31 de octubre indica que existen nuevos elementos, que estaban en el cuaderno el cinco de mayo, existe una contradicción que vamos a pedir se nos aclare en la audiencia cautelar.

N S: Se menciona que compraron asfalto para un camino que ya estaba asfaltado, se argumenta esto para la aprehensión de Molina, ¿qué nos puede decir al respecto?

W R: Haber, le puedo indicar lo siguiente, las obras son ejecutadas por el Sedeca, compra lo que necesita para determinado proyecto, a veces por alguna razón la obra se paraliza, el asfalto queda parado y hay otra obra que necesita ese material, en el caso del camino a Yesera el Sedeca no tenía dinero efectivo para la compra, pero precisa 73 toneladas de asfalto para terminar la obra y evitar que se deterioren los trabajos previos, se realiza un préstamo con todos los trámites administrativos, se termina la obra y recién en diciembre se compra el asfalto, no para volver a recapar, si no para devolver para el otro proyecto que también está concluido, entonces es algo lógico, más bien estamos priorizando el bienestar del Estado, no puede ser eso un delito.

N S: ¿Qué va argumentar usted para que sea eximido de culpa el ingeniero Molina?

W R: En sí yo no tengo que argumentar nada, los que me tienen que demostrar que el ingeniero Molina ha realizado todas estas conductas es el Ministerio Público, había mencionado que hasta el día de hoy no tenemos un hecho cierto, cuál es el elemento nuevo que ha producido esta ilegal aprehensión y este sometimiento a la medida cautelar.

N S: ¿No será una acción política como comenzaron a surgir algunas versiones?

W R: Realmente desconozco, yo me hago cargo de la parte jurídica, yo voy a defender la parte jurídica tengo fe en la independencia judicial.

Tomaron represalias contra persona que denunció asfalto en mal estado

José Luis Vargas Trigo fue quien denunció las malas condiciones del asfalto para el tramo Santa Ana – Yesera, ahora él fue cambiado a otra área y buscaron mecanismos para descontarle de su sueldo, sostuvo su abogado Roger Aima.

Por su parte, Vargas Trigo señaló que cuando detectó esta irregularidad él era el responsable del laboratorio de suelos del Servicio Departamental de Caminos Sedeca y advirtió sobre el asfalto a su director, Omar Molina, quien no hizo nada al respecto.

Posteriormente avisó al asambleísta Luis Pedraza sobre la situación, quien le sugirió denuncie porque a futuro podría verse en problemas por el cemento asfáltico.

El abogado del denunciante dijo “el señor Luis Vargas ha sido sujeto a persecución laboral, simplemente por haber denunciado las irregularidades del caso asfalto del proyecto Yesera(…), le han cambiado de su puesto a una unidad de microempresa”.

Acotó que este cambio está prohibido ya que él (su cliente) goza de inamovilidad laboral por tener un hijo menor de un año.

“Se le ha iniciado dos procesos administrativos a mi cliente; este último por el gobernador, mediante un recurso jerárquico, sancionándole con la suspensión de 20 día hábiles sin goce de haberes, vulnerando nuevamente el derecho a la inamovilidad laboral”, sostuvo.

“Mucha gente humilde que les hicieron contratos por un mes o tres meses, después les votaron como si fueran perros, sacaron a una señora que vendía comida, la sacaron como… la verdad no sé qué palabras decir”, concluyó el denunciante.

Fernando Barral Zegarra

