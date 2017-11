Verificarán la cantidad de bromato en panetones de Navidad

La responsable del Departamento de Control y Calidad e Inocuidad Alimentaria del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Sandra Peñaloza indicó que ya recibieron la instrucción del Ministerio de Salud para tomar muestras de panetones que se elaboran para la época de la navidad, estas muestras serán enviadas a la Red de Laboratorios para la verificación de la cantidad de bromatos que se utilizan en la producción la parte microbiológica.

“Por el gran consumo (de panetones) que se tiene, Ministerio (de Salud) ya nos ha pasado las instrucciones para que procedamos a hacer la vigilancia de este tipo de alimento”, sostuvo Peñaloza, por lo que el personal del Sedes se trasladará a los puntos de elaboración de panetones para tomar las muestras y enviarlos a laboratorio para verificar la determinación de bromatos en estos productos.

Peñaloza añadió que dos semanas antes de la festividad, en este caso la Navidad, el Departamento de Control y Calidad e Inocuidad Alimentaria obtendrá los resultados de todas las muestras de los productos que fueron enviadas al laboratorio, mediante una nómina oficial de aquellas empresas que cumplen con los parámetros de calidad, para que sea socializada a los consumidores.

“Este año vamos a hacer también (tomar muestras) a aquellos panetones que están ingresando de la Argentina o de otros países, hasta incluso vía contrabando, porque llega a la población esos productos”, aseveró Peñaloza, puesto que anteriormente este Departamento del Sedes no realizaba el control a este tipo de productos que ingresaban a Tarija, e incluso mediante el contrabando, por lo que manifestó que verificarán internamente tomando las muestras y en caso de presentarse alguna irregularidad en la calidad del producto alertarán a la población.

Asimismo, arguyó que en el caso de Tarija las panificadoras no son numerosas, lo que permite efectuar un control, pero en el caso de detectarse que las panificadoras utilicen harina con bromatos, lo que no está permitido en Bolivia, además de mejoradores en exceso y representen un peligro para la salud esa panificadora será intervenida por esta instancia, situación que no se dio, según lo refirió Peñaloza.

Agregó que no se tienen datos certeros de la cantidad de panificadoras que están autorizadas en el departamento, puesto que señaló que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tiene un dato y el Departamento del Sedes maneja otro diferente, no obstante afirmó que las panificadoras grandes no sobrepasan de 10 en Tarija, puesto que los demás solo son pequeños hornos artesanales de panificación, los cuales no están exentos de los controles.

En base al registro de panificadoras que se obtuvo a través de un censo, Peñaloza detalló que en la zona de Senac existen 13 panificadoras aproximadamente, en el sector del barrio La Loma existen siete panificadoras, en la zona del Mercado Campesino se tienen alrededor de 14 espacios de elaboración de panetones y en la zona donde se registró una gran cantidad de panificadoras es en la zona de Avaroa con 31, donde se realizarán dichos controles, pero se desconoce si todas las registradas continúan funcionando.

En ese sentido el Sedes realizará la mayor cantidad de tomas de muestra de panetones para el control respectivo, siendo que refirió que el análisis de laboratorio de estos productos tiene un costo elevado para ello aprovecharán que los que se realizarán en esta temporada serán subvencionados por el Estado.

Esta actividad estaba previsto iniciar ayer miércoles 14 de noviembre, sin embargo verificaron que en el caso de Tarija, las panificadoras aún no están elaborando los panetones por lo que fue reprogramada para finales de noviembre y los primeros días de diciembre, para cual también se coordinará con la Intendencia Municipal.

GIOVANA CRUZ VILLCA

