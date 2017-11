Personal médico en Bermejo será capacitado en atención a víctimas de violación

Durante dos días médicos y enfermeras del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) y del hospital de Bermejo serán capacitados por parte del personal de Ministerio de Salud en la atención a víctimas de violación, lo que involucra la práctica del aborto legal y la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual como el VHI-SIDA, informó el responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Wilber Leytón Vacaflores, quien detalló que el curso se denomina Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual.

Leytón Vacaflores explicó que en base a la sentencia Constitucional 0206/2014, el servicio de salud tiene la obligación de realizar la interrupción del embarazo, es decir efectuar el aborto terapéutico legal, a aquella mujer que denunció ser víctima de un hecho de violación ante la instancia policial. La víctima debe acudir al centro de salud con una copia de la denuncia que le debe ser otorgada por la Policía de forma gratuita. “Antes la mujer tenía que agarrarse un abogado, tenía que pedir el permiso a la familia, sin embargo, esas cosas ya se han obviado, eso (el aborto terapéutico legal) ya se está llevando en todo el departamento”, dijo Leytón, no obstante, también acotó que la consecuencia de una violación no solo puede derivar en un embarazo no deseado, sino también en la transmisión del VIH-SIDA o Hepatitis, para ello, el personal de salud también deberá administrar un paquete de medicamentos para prevenir o detectar tales enfermedades. “Si es que la denuncia ha sido rápida (dentro de las 72 horas) para evitar el embarazo entregará la pastilla del día después, se va a dar condones, si es que (la víctima) tiene pareja, luego se va a dar el medicamento de prevención del VIH-SIDA, se va a cubrir la vacuna para la hepatitis”, agregó el Responsable del Programa.

De la misma manera, mencionó que también serán capacitados en la recolección de muestras en los hospitales, para verificar que el denunciado por el hecho de violación era en realidad el progenitor del feto que fue abortado, puesto que si bien el personal médico debe proceder con el aborto legal a sola denuncia de violación, pues también debe contrastar con las muestras de ADN. “Luego del aborto se hacen las investigaciones, del resto del aborto se extracta el ADN y contrasta con la del ‘violador’, para saber si ha sido su hijo y otros aspectos, para todas esas cosas se debe capacitar al personal para recolectar las evidencias en conjunto con el médico forense”, refirió Leytón, agregando que hasta el momento ya suman cuatro las personas que accedieron al aborto terapéutico legal.

En caso de que un médico se rehusare a practicar el aborto debido a creencias religiosas, por ejemplo, entonces el jefe médico designará inmediatamente a otro profesional para que realice el aborto a la víctima o en caso de no haber otro, será el jefe médico quien realice dicho aborto.

También añadió que “antes la mujer tenía que agarrarse un abogado, tenía que hacer un proceso largo y a veces no salían los resultados o el dictamen y la mujer quedaba embarazada y con el hijo, entonces ahora hay estas ventajas para la mujer pero cada vez se está mejorando”.

El taller de capacitación de desarrollará en el Epicentro los días jueves y viernes y será desarrollado por médicos del Ministerio de Salud y de la organización no gubernamental IPAS y, además de aproximadamente 24 profesionales médicos, enfermeras y farmacéuticas.

Desde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Municipio de Cercado, Ramiro Pérez informó que en el primer semestre de la presente gestión registraron 47 hechos de violación, 29 denuncias por abuso sexual, 21 hechos investigados por estupro y cinco casos de corrupción de menores, haciendo un total de 102 casos, los cuales están siendo investigados en el Ministerio Público, puesto que además de ellos esta población es una de las más vulnerables.

GIOVANA CRUZ VILLCA

