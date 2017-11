Lamentan falta de información actualizada sobre incidencia del cáncer

El responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Wilber Leytón Vacaflores lamentó que no se cuente con datos estadísticos sobre el cáncer de cuello uterino a nivel nacional, por lo que desde esta instancia realizaron dos estudios que permite tener referencia sobre la situación de esta letal enfermedad. ¨A nivel nacional no existen datos actualizados de cáncer, usted entra a cualquier página y no hay datos actualizados de cáncer¨, lamentó el responsable del Programa, por lo que sostuvo que realizaron dos estudios, el primero de incidencia, en el que el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar con 62 casos en la gestión 2008 y el segundo estudio de mortalidad ocupa el cuarto lugar a nivel departamental, pues los primeros lugares son de cáncer de hígado y vías biliares, estómago y próstata en el año 2013.

El profesional en salud explicó que el hecho de que el cáncer de cuello uterino se posicione en cuarto lugar como causa de muerte se debe a las permanentes campañas de prevención que realizaron para detectar a tiempo este mal mediante los Papanicolaou, sin embargo, reconoció que no se trabajó con la misma intensidad con el cáncer de próstata.

Leytón hizo referencia a un estudio que realizó una universidad tarijeña que determinó que el departamento es el cual registra mayor cantidad de casos, sin embargo, refirió que esta instancia cuenta con otros datos de la gestión 2013, que establecen que en Tarija el cáncer de cuello uterino es el que registra en mayor cantidad, luego está el cáncer de estómago, de piel, de mama y de próstata, además posicionan al departamento en el sexto lugar en relación a otros departamentos, siendo el primero Chuquisaca. ¨Todo el mundo piensa de que Tarija ocupa el primer lugar (en registrar la mayor cantidad de casos de cáncer) y no es así, lo que pasa es que se ha posicionado tanto la temática de cáncer que todo el tiempo se está hablando de cáncer, ya sea para bien o para mal, bastantes campañas para recaudar fondos para pacientes y eso es lo que aparenta de que tenemos mayor cantidad de cáncer¨, argumentó Leytón.

GIOVANA CRUZ VILLCA

Comparte Facebook

Twitter