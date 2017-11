Las gobernaciones corren el riesgo de desaparecer si no se redistribuyen los recursos nacionales

Rubén Ardaya Salinas, secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, afirmó que las gobernaciones están en riesgo de “desaparecer” porque solo manejan el 8% del total del presupuesto general del Estado, y el gobierno central maneja el 84%, por lo que urge que haya la redistribución de recursos económicos en el marco del Pacto Fiscal.

El pasado sábado se llevó adelante la décimo quinta reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, donde aprobaron 25 opciones de financiamiento para la etapa cinco, que hace referencia al análisis de las fuentes de recursos públicos.

Rubén Ardaya Salinas, secretario de Gestión Institucional, anunció que para este miércoles en La Paz se reunirá el Consejo Nacional de Autonomías, y es donde se va a concertar finalmente el Pacto Fiscal.

Ardaya espera que haya la voluntad política para resolver estos problemas “que asfixian a los gobiernos departamentales”, con lo cual, señalan que, del total del presupuesto del Estado, solo el 8% lo manejan lo administran los gobiernos departamentales. “Eso hace que los gobiernos departamentales no tengan la capacidad de ejecutar las competencias, los servicios y beneficios del ejercicio de las competencias, lo cual no está llegando a los ciudadanos”, refirió.

Ardaya, sostiene que, sin una modificación del régimen de presupuesto general del estado, “las gobernaciones deberían desaparecer, no solamente es mi afirmación, ya eso lo ha dicho el gobernador del departamento de La Paz, Felix Patzi”.

El Secretario de Gestión Institucional argumenta que la situación de las gobernaciones es crítica, y esto va a contrapelo a lo que dice el artículo 1 de la Constitución Política del Estado “de que somos un estado plurinacional con autonomías. Si no se corrige las asimetrías verticales, vamos a ser un Estado Plurinacional sin autonomía”.

Pero desde ya se alerta que desde el gobierno central no quieren que haya redistribución de los recursos económicos, y según Ardaya, esto ya vendría desde el propio Presidente del Estado.

El tema es como se da cierta correspondencia entre las competencias que asumen los gobiernos departamentales y los recursos. “Es un tema de voluntad política. Hay recursos donde el gobierno central está manejando aproximadamente el 43%; las empresas públicas del Estado lo manejan otro 43%. Son más de 87 mil millones de bolivianos que administran 36 empresa públicas, sin embargo, la calidad de gestión de dichas empresas deja mucho que desear porque solamente generan beneficio neto para el país de 900 millones de bolivianos, que apenas sirven la mitad para pagar el bono Juancito Pinto, de ahí se pueden llevar recursos de las empresas que están funcionando mal”, agregó.

Agregó que hay recursos en las regalías que son un 6%, el cual también lo administra gobierno central y no lo distribuye como manda la Constitución entre los departamentos no productores de hidrocarburos.

Ardaya aseveró que hay multiplicidad de recursos que el gobierno central puede cubrir el 25% que están pidiendo Tarija sobre la coparticipación tributaria. “Si el Gobierno tiene voluntad política, habrá Pacto Fiscal, si no lo tiene, y quiere seguir concentrando el 84% de los recursos nacionales, vamos a seguir como estamos. Y habrá que preguntarse, ¿cuál será el papel de los gobiernos departamentales? No desaparecerán, pero lo tendrán como algo testimonial, pero no como un instrumento que desarrolle al país”, sostuvo.

En la reunión, que se desarrolló el sábado, las gobernaciones, municipios y representantes de las autonomías indígenas presentaron sus propuestas en el marco a la redistribución de los recursos que serán analizadas en la última reunión del Pacto Fiscal el próximo miércoles 15 de noviembre.

Por Omar Garzón C.

Comparte Facebook

Twitter