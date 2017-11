Juez falló por respetar tarifa de 1,50 bolivianos en micros y el Municipio convocó a diálogo

En el Tribunal Departamental de Justicia, en el Juzgado de Garantías, la juez Mabel Mirian Rocha dispuso respetar la tarifa de 1.50 bolivianos del servicio de micros para adultos en cumplimiento a la ordenanza 2013.Las autoridades municipales y Fedjuve aplaudieron la decisión, pero los transportistas están disconformes, y ratificaron que continuarán con su paro indefinido esperando la convocatoria al diálogo.

Por ahora, la población puede estar tranquila, ya que no habrá bloqueos en la ciudad ni el resto del departamento como lo habían anunciado los sindicatos de micros, quienes tienen el respaldo de todos los sectores del Autotransporte de las provincias, pero si quienes seguirán sufriendo la falta de colectivos será la gente que utiliza diariamente, sobre todo los barrios periurbanos.

Como se tenía previsto, ayer por la tarde (16.10), en el Juzgado de Garantías, trataron la Acción Popular interpuesta por el alcalde Rodrigo Paz Pereira en contra de los dirigentes de los sindicatos del transporte de micros quienes “ilegalmente” elevaron la tarifa en el servicio de los micros de Bs 1.50 a Bs 2. Al final (18.15), la Juez consideró que se debe respetar la ordenanza 2013 que establece que la tarifa es de Bs 1.50, en caso contrario, serán pasibles a sanciones legales establecidas por ley.

Dielca Decker, directora jurídica del gobierno municipal ciudad de Tarija y la provincia Cercado, manifestó que la Juez en base a las fundamentaciones que ha presentado, con la prueba aportada por los medios de comunicación, y por el propio gobierno municipal, ha resuelto conceder la tutela, conceder el recurso de Acción Popular en favor del gobierno municipal en representación de la sociedad y colectividad, en ese sentido, manteniéndose los Bs. 1.50 como pasaje diurno para el sector adulto.

En tanto, Edwin Flores, presidente de Fedjuve, sostuvo que una vez más, el pueblo tiene la razón, ya que la Justicia le dio la razón en esta acción que venía cometiendo los sindicatos de micros en contra de la población.

Indicó que en esta audiencia nadie ha ganado, y que todo vuelve a la normalidad. “Esperamos que los transportistas puedan volver a trabajar e inmediatamente y que la Alcaldía pueda convocar al diálogo porque no hay otra forma de solucionar esta situación”.

Añadió que la Justicia ha manifestado lo irregular del cobro, y que por lo tanto se debe respetar la tarifa. “Querer imponer una tarifa que no está aprobada, es muy difícil”, refirió.

REACCIONES DEL TRANSPORTE

Antonio Mariño, ejecutivo del sindicato de micros Luis de Fuentes, manifestó que la Juez ha incurrido en prevaricato, ya que pidieron la recusación de la Juez pero no ha aceptado, argumentando que su esposo es un asesor que trabaja en el Concejo Municipal y es el responsable y causante de la Ley 117. Sin embargo, Mariño no ha indicado el nombre del Asesor. “Ni señalando que su esposo trabaja como asesor en el Concejo Municipal, la Juez no quiso recusarse y ha seguido adelante con la audiencia”, expresó.

Mariño afirmó que la Juez estuvo parcializada en favor del Gobierno Municipal, señalando que en dos ocasiones le dio la palabra a la abogada del Alcalde, en cambio al abogado de los transportistas una sola vez. “Parece que estaba todo cocinado”, refirió.

Mariño comentó también que hubo parcialidad de la Defensor del Pueblo en favor del Municipio, quien habría señalado que se debía respetar la ley, “cuando debería velar por todos los sectores de la ciudad no así solamente a un sector”, según el transportista.

Sobre la Acción Popular, Mariño exteriorizó que su abogado ha presentado todos los argumentos legales para desvirtuar lo que ha interpuesto el Alcalde.

“Aquí no hay vencedores y vencidos. La petición del Alcalde era que los obrados pasen a la fiscalía, y que nos instaure un proceso administrativo y que si no hacíamos caso, que nos manden a Morros Blancos. Pero la resolución que ha sacado la Juez solamente dice que no deben cobrar los dos bolivianos mientras no se resuelva con el Alcalde”, explicó

Mariño aseguro que la Juez dejó en claro que el único competente para la aprobación de la tarifa del servicio público es el Alcalde, con lo cual, ahora señalan que el Alcalde “se lavó las manos cuando dijo que Fedjuve tenía que dar la aprobación”.

Ante este panorama, luego la audiencia de Acción Popular, los sindicatos de micros y otros sectores del transporte se reunieron en el salón del autotransporte 15 de abril, donde determinaron continuar con el paro indefinido, analizar nuevas medidas de presión, descartando por ahora bloqueos y huelgas de hambre, y esperan la convocatoria del Alcalde para entablar nuevamente el diálogo.

INVITACIÓN AL DIÁLOGO

Rolando Ruiz secretario de Movilidad Urbana del Municipio, afirmó que el sábado a las 21.00 hicieron llegar una nota al secretario ejecutivo del Autotransporte 15 de abril Damián Castillo, donde le invitan, una vez concluida la audiencia de Acción Popular, iniciar nuevamente el diálogo, donde los conflictos e insultos terminen, y buscar soluciones conjuntas. “Hemos buscado mejorar el servicio, mejorar la calidad del transporte y lo queremos hacer con ellos”, refirió.

¿Pero están dispuestos a mejorar la tarifa a dos bolivianos como proponen los transportistas? “Nosotros estamos con toda la predisposición, siempre y cuando ellos pueda aceptar las condiciones que propone el gobierno municipal de acuerdo a la Ley 117 que nos da la competencia y la autoridad para poder generar mecanismos para mejorar el servicio. En cuanto tengamos estos compromisos y mejoras, nosotros estamos de acuerdo, estamos seguros que también la población aceptará este cobro”, dijo.

Por Omar Garzón C.

Comparte Facebook

Twitter