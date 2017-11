Jóven de 18 años se suicida frente a una escuela en Chaguaya

Todo apunta a que este joven se quitó la vida por motivos pasionales, ya que su enamorada hace varios meses se marchó a la Argentina, además que en varias oportunidades advirtió a su familia con quitarse la vida, sin lograrlo anteriormente, pero este sábado lo hizo, se ahorcó en un árbol de molle frente a una escuela de la localidad de Chaguaya (municipio de Padcaya).

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales desde la Jefatura de Padcaya, este sábado en la noche, un joven encontró colgado en un molle a su primo de 18 años identificado como Delfor C. “Su primo lo había visto, cortó el cordón que había atado a la rama del árbol, lo descolgaron, e intentaron reanimarlo, pero ya estaba sin vida, después, sus amigos le dijeron que en un momento se había perdido, no pudieron evitarlo, solo decía que no quería seguir viviendo más”, señaló el informante.

La Policía de Padcaya se hizo cargo del caso, en su turno el investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), sargento César Machaca, se dirigió al lugar con el médico forense y realizaron el examen externo del cadáver. “No presentaba lesiones, solo la equimosis en alrededor del cuello, las extremidades inferiores y superiores presentaban frialdad (…) la data de muerte era de dos horas, y la causa se determinó que fue por una asfixia mecánica por ahorcadura… le entregamos el cuerpo a sus familiares, no se le hizo autopsia, porque se trata de un suicidio”, dijo.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, y así mismo se ha informado que realizando más indagaciones a sus allegados, la víctima no dejó ninguna carta póstuma, a pesar de las veces en que advirtió a sus conocidos de que en algún momento se iría lejos, donde nunca lo encuentren.

“No se está investigando, no amerita, todo está claro, se trata de un caso aislado, porque se trata de un motivo muy personal de la víctima”, finalizó.

Un comunario en el lugar indicó que este joven era una persona trabajadora, tenía sueños de salir adelante, trabajando como albañil para pagarse sus estudios. “Era muy joven, desde niño lo conocía, él es de Tacuara, era una ayuda más para su mamá, que ahora está muy mal por la pérdida de su hijo”, relató el comunario.

IGOR GUZMÁN/TINTA ROJA

