Construcción de nuevo mercado campesino genera incertidumbre

La construcción de un nuevo Mercado Campesino para Tarija tiene un futuro incierto, en el Concejo Municipal recién trabajan un proyecto de ley sobre este tema, en el Gobierno Municipal no tienen nada establecido, no hay siquiera un posible sitio donde este proyecto vaya a instalarse. Sin embargo, algunos loteadores e inmobiliarias ya sacan provecho de esta situación.

La problemática del actual Mercado Campesino hizo pensar a la población en un nuevo mercado campesino, esto para descongestionar de vehículos y personas al actual centro de abasto. Los primeros en lanzar el grito al cielo exigiendo un nuevo espacio para vender sus productos fueron los mismos campesinos, quienes expresaron que buscan vender del productor al consumidor, esto también como una forma de proteger la economía de la población, bajo el argumento de que en el actual mercado las revendedoras especulan con los precios.

En este último tiempo, el pedido de los campesinos ha sumado voces exigiendo un nuevo mercado. Hace un par de semanas desde ese sector dejaron entrever su conformidad para que este nuevo centro de abasto esté ubicado en la comunidad de Monte Centro, esta situación dio lugar a que algunas personas que tienen terrenos por la zona, junto a las inmobiliarias, especulen y ya ofrezcan lotes a la venta por intermedio de las redes sociales.

MUNICIPIO ADVIERTE IRREGULARIDADES

El titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) del municipio de Tarija, Horacio Rodríguez, advirtió de las irregularidades existentes en esta venta de lotes que se ofrecen por las redes sociales. Argumentó que en el Gobierno Municipal no existe proyecto alguno para la construcción de un nuevo mercado campesino en Monte Centro, además que esta zona ni siquiera pertenece a la nueva ampliación de la mancha urbana.

Rodríguez explicó que los equipamientos, como mercados, escuelas, hospitales, vías de acceso, son planificadas y diseñadas desde el Gobierno Municipal, siendo esta la entidad reguladora por intermedio de la competencia constitucional que tiene de desarrollo urbano y asentamientos humanos, y ordenamiento territorial.

“El Municipio no ha panificado, menos a previsto ningún nuevo Mercado Campesino como se pretende hacer ver por diferentes instancias . Incluso he podido evidenciar, que existe otras instituciones dependientes del Estado que apoyan este tipo de iniciativas, cuando legalmente no existe ningún tipo de diseño o proyección para un nuevo mercado”, manifestó Rodríguez.

El funcionario municipal señaló que también han podido detectar dentro de lo que se está previendo en esta zona, es tratar de camuflar un equipamiento supuestamente con destino a la venta de productos agrícolas con loteamientos.

“Si uno pasa por cualquier por cualquier inmobiliaria, se puede evidenciar que alrededor de este supuesto equipamiento (mercado) que a todas luces es ilegal, existen loteamientos y urbanizaciones clandestinas. Están loteando alrededor de este supuesto mercado, zonas que están en el área rural, ni siquiera dentro del área urbana”, indicó Rodríguez.

LOTEAMIENTOS SIN AUTORIZACIÓN

Rodríguez mencionó que todos estos lotes y urbanizaciones que están surgiendo en la zona de Monte Centro, no tienen ningún tipo de autorización por parte del Gobierno Municipal, que viene a ser la única entidad del Estado en certificar y avalar si corresponde o no el loteamiento al lado de un futuro mercado.

“Llama poderosamente la atención que a través de este tipo de equipamientos se trate de engañar a la población, particularmente a las personas que de buena fe compran terrenos con fines de vivienda –expuso Rodríguez-. son urbanizaciones totalmente clandestinas y que además se encuentran dentro del área rural, que a futuro no van a poder ser regularizadas, porque recién en esta última gestión se aprobó la nueva mancha urbana y esta tiene una proyección para unos 25 años, es decir, que dentro de 25 años se ampliará el área urbana hasta ese lugar”.

La autoridad señaló que los lotes que ofrecen actualmente se encuentran en zonas bastante alejadas, aproximadamente a unos 2 kilómetros desde donde termina la ampliación de la nueva mancha urbana.

“Obviamente la gente que compre estos terrenos, va tener una serie de complicaciones y particularmente problemas de no poder regularizar su derecho propietario”, refirió Rodríguez.

Rodríguez reconoció que este loteamiento ilegal no solamente se está dando por la zona de Monte Centro, sino también en otros lugares. Lamentó que algunas personas, bajo la consigna que una persona pueda adquirir un lote propio, están procediendo a la venta de terrenos en el área rural, lo que se constituye en un hecho ilegal.

“Debemos aclarar que el área rural tiene una vocación de uso del suelo, es particularmente para el uso agrícola, para crianza de animales, o cualquier otro tipo de actividad que sea meramente del área rural y no así del área urbana –recalcó Rodríguez-. Nosotros ya hemos hecho varias intervenciones en la jurisdicción de la provincia Cercado, como por ejemplo en la zona de La Matara, frente a Incerpaz, donde hemos iniciado los procesos administrativos para demoler las construcciones y lo hemos demolido”.

El funcionario municipal recordó que incluso han presentado denuncias ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad, ya que se había ordenado que no se siga construyendo y a pesar de eso se había hecho caso omiso.

Rodríguez advirtió que desde la DOT van a seguir todas las acciones legales para poder ordenar la ciudad, y particularmente respetar los usos de suelo que se tiene dentro de la jurisdicción de la provincia Cercado.

El titular de la DOT, señaló que frente a estas ofertas de venta de lotes que circulan por las redes sociales, hicieron una primera intervención en la zona donde supuestamente estaría ubicado el nuevo mercado campesino.

“Esta intervención que hicimos, fue por un movimiento de tierras que se hizo en el lugar, porque hemos detectado que se han movido en más de 20 a 30 hectáreas, a partir de ello verificamos el sitio, estuvimos en el lugar. A partir de aquello, se ha tenido una paralización por parte de los supuestos propietarios de ese sector, pero después con el apoyo de otras autoridades que al parecer no conocen la normativa municipal, ha vuelto a tener un empuje este tipo de loteamientos clandestinos”, recalcó el funcionario.

Rodríguez señaló que frente al incremento de ofertas que se han registrado en las inmobiliarias por lotes en esa zona, el Municipio procederá a realizar una inspección, realizar una notificación administrativa y continuar con el trámite administrativo para declarar clandestino lo que es el loteamiento que se está efectuando en el sector.

CAMPESINOS LAMENTAN ACTITUD DE LOTEADORES

La dirigente campesina, Marcela Guerrero, dejó entrever que esta creciente oferta de venta de lotes en Monte Centro, se debe a que llevaron adelante la venta de productos agrícolas del productor al consumidor por intermedio de una Feria Agrícola, donde además surgió la iniciativa de construir un nuevo mercado, el cual está siendo sujeto a evaluación aun, sin tener nada en concreto.

“Realizamos la venta de productos a petición de las mismas comunidades cercanas de la Subcentral de Sella, surgió la iniciativa de poder hacer un mercado, entonces todavía se tendrá que ver la factibilidad del proyecto, si es posible o no –expuso Guerrero-. Evidentemente, si bien esto no se encuentra dentro de lo que es la nueva mancha urbana, pero por la población que existe en la zona y generando los accesos de vías podría ser una posibilidad de hacer un nuevo mercado en Monte Centro”.

Guerrero expresó su preocupación por la actitud asumida por las inmobiliarias, quienes aprovechan la ocasión para anunciar la venta de lotes para tener algún rédito económico. Resaltó que este mercado en Monte Centro dependerá de las autoridades, si dan el visto bueno o no para construirlo en esa zona. “Por el momento hay una propuesta, sobre una posibilidad que se pueda hacer el mercado. Pero el mercado que queremos hacer para remplazar al Mercado Campesino, tiene que ser en otro lugar, uno más estratégico, que pueda articular la llegada a nivel departamental, y hasta el momento eso no se tiene”, explicó Guerrero.

CAMPESINOS RATIFICAN NECESIDAD DE UN NUEVO MERCADO

Guerrero, reafirmó la necesidad que tiene el sector campesino en contar con un nuevo centro de abasto, argumenta que el actual Mercado Campesino está lleno de gremiales, sin que haya un campesino vendiendo en el lugar.

“Por un lado tenemos a la Central Regional de Cooperativas Agropecuarias Tarija (Cercat) y al Consejo Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario (CRAMA), que han quedado limitados, por los conflictos que se genera por obtener un espacio, además de las condiciones en las que se tienen a los vendedores, pese a que existen grandes ingresos económicos no se ha podido cambiar la imagen y seguridad de este mercado”, dijo Guerrero.

Guerrero puntualizó que esa serie de deficiencias y falta de condiciones para los productores del área rural que se debelan en el actual Mercado Campesino, es que llegan a impulsar la posibilidad de generar un nuevo espacio y poder manejar orgánicamente un nuevo mercado.

“Hay una posibilidad de hacerlo en Monte Centro, queda muy lejos, pero queremos un mercado más estratégico, como ha crecido la población, quereos hacer un mercado sumamente grande. Se está viendo las posibilidades, hemos sacado una resolución en el ampliado departamental en la cual para el nuevo comité ejecutivo de la FSUCCT debe ser prioridad el conseguir los terrenos, ya que los de Monte Centro sería una iniciativa solamente para Cercado”, explicó la dirigente.

Guerrero señaló que el nuevo mercado que exige el sector campesino, debe ser de mayor magnitud al del actual Mercado Campesino.

CONCEJAL TRABAJA PROYECTO DE LEY PARA NUEVO MERCADO

Frente a la necesidad de contar con un nuevo centro de abasto para Tarija, el concejal municipal, Alberto Valdez, anunció que viene trabajando un proyecto de ley, para que se declare prioridad del Gobierno Municipal, la construcción de un nuevo mercado campesino. Sin embargo, aclaró que esto recién se lo viene socializando con algunos sectores, pero que a la fecha no existe siquiera un lugar definido, donde vaya a ser emplazado.

Valdez explicó que la iniciativa de generar este proyecto de ley, surge al evidenciar los diferentes problemas que se tienen en el actual Mercado Campesino, como el congestionamiento vehicular, falta de espacios, sobre saturación de personas que asisten a este centro de abasto, entre otros detalles que incluso son motivo de molestia de la misma población. “Actualmente todo está concentrado en un solo lugar, y tenemos un solo lugar de abasto, considero que deberíamos generar otros espacios donde el Gobierno Municipal pueda consolidar un mercado de abasto municipal, donde sea el Municipio quien administre, y se permita solamente la venta del productor al consumidor –destacó Valdez-. Si vamos al Mercado Campesino, esto del productor al consumidor ha quedado en segundo plano, sino que es reventa”, dijo.

El Concejal manifestó que tiene conocimiento que en los fines de semana se realizan ferias en el campo ferial del barrio El Constructor, sin embargo, advirtió que estos espacios no están adecuados para que la gente que se dedica a la producción pueda llevar adelante la venta de sus productos, esto por el hecho que los productores campesinos cuentan con vehículos de alto tonelaje, los cuales no encuentran espacios donde poder realizar la descarga de sus productos.

Frente a la venta de lotes que anuncian por la zona de Monte Centro, Valdez lamentó que haya personas que estén buscando aprovecharse de la gente, argumentó que mientras no haya una decisión y planificación desde el Gobierno Municipal no se puede realizar loteamientos ni ningún otro tipo de actividades en la zona.

Valdez instó a la población no dejarse sorprender por los loteadores, quienes con la finalidad de generar expectativa buscan aprovechar la ocasión.

