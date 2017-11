Colectivo TLGB anuncia acciones a nivel internacional contra fallo del TPC

En una entrevista exclusiva el expresidente del colectivo de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales TLGB y coordinador del proyecto “Construyendo una Democracia Inclusiva a través de la generación de conocimiento y diálogo sobre los Derechos Humanos TLGB”, Wilmer Galarza, anunció el inicio de acciones a nivel internacional a consecuencia del fallo emito por el Tribunal Constitucional Plurinacional TCP, sobre la Ley 807 de identidad de género y que esa acción provocaría que quienes decidan cambiar de identidad no podrán ejercer sus derechos fundamentales.

Tras la presentación de la acción de inconstitucionalidad abstracta, por parte de legisladores nacionales de oposición, a varios artículos de la mencionada Ley de identidad de género, el pasado nueve de noviembre, el TCP emitió la sentencia constitucional 076/2017, que establece la inconstitucionalidad del Parágrafo II, del Artículo 11 de la norma, donde se lee: “…permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales…”.

Galarza anunció que una de las primeras acciones que tomarán es solicitar apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ya emitió un pronunciamiento al respecto.

La Red Latinoamericana de organizaciones Trans, también emitió un comunicado y expresa su molestia por el fallo del TCP.

Manifestó que la confusión es grande, por lo que las acciones no se dejarán esperar a nivel nacional e internacional.

Remarcó que el colectivo es miembro del Comité de Lucha Contra el Racismo y hoy se comunicarán con el Viceministerio de Descolonización, para asumir acciones.

Se solicitará el apoyo de la Red Iberoamericana de Organizaciones Contra la Discriminación, a la Asociación Internacional de Organizaciones Lesbianas y Gay del mundo, que aglutina a 180 países.

Todos estos espacios se generarán para que se pueda pedir explicaciones a Bolivia, sobre el fallo emitido por el TCP, que para el colectivo vulnera sus derechos fundamentales.

No se descarta también generar acciones en espacios judiciales a nivel internacional, para que se dé una respuesta por la sentencia.

Para Galarza, el fallo del TCP compromete el prestigio del país, “Bolivia está en emergencia, por un fallo que ha sobrepasado los ámbitos de derecho del país”.

Interpretación del fallo

El expresidente del colectivo TLGB indicó que si se lee, a letra muerta, la sentencia inconstitucional se interpreta que las personas que se acojan a la Ley, para el cambio de identidad, modifiquen su nombre, no podrán ejercer sus derechos fundamentales, políticos, civiles, sociales, laborales y económicos; es decir, si cambian el nombre no tendrán ningún derecho.

Remarcó que tras este fallo, Bolivia tendría que ser impugnada por instancias internacionales porque no se pueden quitar derechos a los ciudadanos, dado que hay tiene un principio internacional y no se puede revertir ningún derecho adquirido.

Explicó que el no poder ejercer sus derechos fundamentales, implica que no podrán firmar contratos ni tener una cuenta bancaria, tampoco trabajar para gozar de un salario y no tendrán beneficios sociales.

Galarza calificó la sentencia como “un acto muy cruel”, una “aberración” para los derechos fundamentales del ser humano en el país.

Lamentó que diputados de oposición hayan activado la acción y que ahora traten de minimizar el alcance del fallo, al señalar que solamente se prohíbe el matrimonio y adopción de hijos, por parte de personas Trans.

Agregó que el tema del matrimonio y la adopción de hijos, están dentro de los derechos civiles y es una mínima parte de los efectos que provocará la sentencia del TCP en la comunidad Trans del país.

Empujan a la comunidad Trans hacia la prostitución

Asimismo Wilmer Galarza dijo que tras la sentencia, las personas que decidan o que ya hayan cambiado su nombre y su identidad no podrán ejercer sus derechos laborales.

La expresidenta del colectivo, Laura Libertad Álvarez, es ingeniera profesional y trabaja en la Defensoría del Pueblo, ella ahora con la sentencia no podrá ejercer sus derechos laborales ni su profesión.

Para Galarza, la sentencia empujará a la comunidad Trans hacia la prostitución, seguir en los subterráneos, ya que no podrán optar a fuentes de trabajo para tener ingresos económicos.

Osmar Arroyo

Comparte Facebook

Twitter