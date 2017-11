Para el Gobierno Central el Pacto Fiscal no siginifica redistribuir recursos

El gobierno nacional, no concibe siquiera redistribuir la coparticipación tributaria con las ETAs (Entidades Territoriales Autonómicas) como plantearon tres departamentos dentro el nuevo pacto fiscal. Este sábado vuelve a reunirse la comisión técnica en La Paz.

“El proceso de diálogo de pacto fiscal no es la redistribución de recursos, lo que está tratando de definirse es la modificación de la normativa, qué otras alternativas de financiamiento se tiene”, según Alejandro Saavedra, del Servicio Estatal de Autonomías.

Se pueden crear empresas comunitarias, el país está en una economía plural, cómo se aplica para generar más ingresos, más que pensar en redistribuir, agregó al admitir; sin embargo, que todo aún está en discusión y no hay todavía, nada definido. “Todo es posible, no tengo certeza de qué vaya a ocurrir en la reunión del sábado”, reconoció al aclarar que son propuestas los pedidos de Tarija, Santa Cruz y La Paz de redistribuir los ingresos de la coparticipación tributaria. Aún no fueron discutidas.

Aunque el Ministerio de Economía fue muy enfático, en varias ocasiones, en sentido de decir que el nivel central no puede ceder recursos porque los necesita, el nivel central no tiene recursos que le sobren”, remarcó el funcionario. “Por tanto si se le quiere quitar al nivel central, habrá que decir a quién se le quita también otra parte, ¿no?”, insistió al admitir que el proceso de nuevo pacto fiscal podría concluir con la aprobación de nueva normativa respecto el uso de recursos en el país.

En la reunión del Consejo Nacional de Autonomías del 15 de noviembre probablemente no se defina qué normativa se modifica; sin embargo, es probable que se saque un instructivo concreto precisamente de cambiar la normativa actual. “No estamos hablando de normativa de porcentajes de distribución, sino de normativa de gestión, de procesos de contratación, de modificaciones presupuestarias, de controles”, enfatizó al dar a entender que los ingresos de la coparticipación no se redistribuirán.

“Si en algún momento se va tocar alguna norma como plantean La Paz y otros departamentos, que se analice la norma sobre el uso del 12% del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) indudablemente que se va discutir”, manifestó Saavedra.

Pese a estas diferencias del gobierno y algunos departamentos respecto de si debe o no el pacto fiscal redistribuir recursos, el funcionario califico de exitoso el proceso en curso hasta ahora y que prevé una reunión técnica este sábado y otra del Consejo, el 15.

Reunión

El mandatario Evo Morales Ayma y los nueve gobernadores del país dirán, al final, si hay o no nueva redistribución de la coparticipación tributaria, en la reunión del Consejo Nacional para el pacto fiscal que ya fue convocada por el presidente para el 15 de noviembre.

El delegado de Tarija, Rubén Ardaya Salinas, confirmó “la reunión este sábado es, en La Paz, del Comité Técnico para el pacto fiscal y la próxima semana, el miércoles, el presidente Morales ya ha convocado al Consejo Nacional de Autonomías, por si acaso”.

Ardaya minimizó el criterio del funcionario del Servicio Estatal de Autonomías, Alejandro Saavedra, las propuestas de Tarija, Santa Cruz y La Paz de redistribuir la coparticipación tributaria tienen sustento porque el modelo actual es inviable.

Es inviable para los gobiernos departamentales, “ese criterio no es del presidente Morales, al final eso se define entre gobernadores y el presidente Morales”, remarcó Ardaya al confirmar que este sábado en La Paz se reúne el Comité Técnico para el pacto fiscal.

Es entendible la posición del gobierno de que no se modifique el actual esquema de distribución de recursos, que es asimétrico en detrimento de los gobiernos departamentales, es normal que ellos mantengan esa posición, pero hay un diálogo y una realidad inocultable.

Esta realidad es objetiva, de inviabilidad de la autonomía departamental, si el gobierno quiere un Estado plurinacional con autonomías, es obvio que tiene que ceder a las demandas, que en el caso de los tres departamentos mencionados, son tres, según Ardaya.

Las demandas mencionadas son tres: Que se modifique la coparticipación tributaria para que las gobernaciones puedan acceder entre 10% a 25% de este ingreso. Que el gobierno deje de confiscar recursos de las gobernaciones, fundamentalmente el IDH y que el gobierno central deje de transferir competencias a los departamentos, sin recursos, que tienen un gran costo para las gobernaciones cuyos ingresos, por lo menos en el caso de Tarija, cayeron drásticamente.

Ardaya sobre Saavedra sostuvo que es un funcionario más y tiene su criterio como cualquier otro ciudadano en un país democrático. La reunión del Consejo Nacional convocado para este 15 de noviembre podría ser el final de todo este proceso para el nuevo pacto fiscal.

De acuerdo con disposiciones en vigencia como la Ley Marco de Autonomías, el pacto fiscal ya tendría que haberse dado hace un par de años; sin embargo, fue demorándose incumpliendo la propia normativa aprobada con este fin.

Fernando Barral Zegarra

