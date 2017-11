Asambleísta presentará ley para reactivación industrial

El asambleísta Willman Cardozo informó que presentará un proyecto de ley para crear industrias público privadas en el Departamento, como ocurrió con la ex Corporación de Desarrollo de Tarija Codetar y reactivar la crítica economía tarijeña. “Un proyecto de ley que autorice a la Gobernación la constitución de empresas público-privadas, donde el Estado ponga recursos donde el empresariado pueda asociarse y generar sociedades anónimas mixtas”, explicó el asambleísta.

La única alternativa para salir de la crisis en Tarija, es generar desarrollo a través de la instalación de industrias, sostuvo al hacer notar que la Asamblea legislativa Departamental está sacando leyes para industrias en cada provincia; sin embargo, se precisa ley genérica.

Una ley que establezca todo el procedimiento para constituir empresas con las regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y donde pueda asociarse el empresariado privado, que además administraría, de manera que genere utilidades y no sea un nuevo fracaso.

Volqueteros

De 180 volqueteros afiliados en la Asociación Departamental de Tarija, 150 migraron a otros Departamentos por falta de trabajo en esta región donde la crisis económica se agudiza sin perspectivas de mejora, sino de empeoramiento.

Esta asociación tiene 180 volqueteros afiliados activos, de los cuales 150 fueron a buscar trabajo a otros lugares, en total con más los pasivos los afiliados son 400, de acuerdo con el dirigente, Gustavo Rodríguez Velásquez.

Reconoció que lamentablemente quedaron solo 30 de los activos, el resto se fue a Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, “es una lástima esta situación porque en Tarija a partir de enero no solamente se hablará de crisis, sino de hambruna”.

En este Departamento no hay proyectos de impacto ni de la Gobernación donde pueda trabajar el transporte, como los volqueteros, cuyo efecto multiplicador es bastante grande, contrata choferes, mecánicos, electricistas, chapistas, muelleros. “Compramos llantas, todos los accesorios para un vehículo, el movimiento económico que genera es bastante grande y al no haber emprendimientos grandes, hace que haya una recesión económica tremenda y para el próximo año prácticamente no hay nada”, enfatizó.

“Lo que sucede con Tarija es una pena, hay emprendimientos grandes en Potosí, Santa Cruz, Chuquisaca, “el único lugar donde no pasa nada ni se construye nada y al parecer a nadie le importa nada, especialmente las autoridades, es en Tarija”, criticó.

El dirigente informó que el plazo para la conclusión del camino Bermejo San Antonio terminó, los volqueteros pidieron ampliar los trabajos para que el asfalto llegue hasta San Antonio, pero terminará diez kilómetros antes, el Servicios Departamental de caminos Sedeca prevé rescindir el contrato.

El consorcio encargado de la obra, integrado por las empresas Sergut e Incico se disolvió, solamente quedó la primera que permanece en la zona con trabajo mínimo, explicó Rodríguez al lamentar que en 11 años este camino no se haya terminado.

No se pudo asfaltar una carretera de 50 kilómetros, al añadir que en el tramo Puente Jarkas-Piedra Larga ocurre casi lo mismo, empezaron trabajando 55 volqueteros, actualmente quedaron ocho, la gente se fue porque no cancelan.

La empresa contratada informó que la Gobernación no cancela desde enero, los volqueteros también esperan la cancelación de cuentas de junio, a otros les adeudan desde el año pasado, “es todo un desastre lo que significa proyectos y obras de desarrollo en Tarija”.

Fernando Barral Zegarra

