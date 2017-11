Trabajadoras del hogar aprovechan para pedir trato preferente en servicio de micros

Pese a que mujeres trabajan a tiempo completo no tienen un contrato laboral por largo tiempo, ya que desempeñan el trabajo en diferentes domicilios y por ello tampoco pueden gozar de beneficios como el aguinaldo, vacaciones o maternidad, pero paradójicamente, casi no hay denuncias por vulneración de derechos. Sumado a esas condiciones de trabajo este sector expresó que está siendo muy afectado por el incremento de pasajes en el servicio de microbuses por lo que pidieron a las autoridades que se considere un trato preferente en el cobro a estas mujeres.

“Este un sector que realmente las condiciones laborales no son similares a la de otros sectores, este sector es uno de los que más se ven vulnerados sus derechos porque no cuentan con los beneficios sociales establecidos por ley”, explicó la comunicadora de Mujeres en Acción, Celina Tavera.

También indicó que la gran mayoría de las mujeres que pertenecen a la Asociación 30 de Marzo, con la que trabaja Mujeres en Acción, no tiene una fuente laboral estable, siendo que esta gran parte de mujeres solo tiene contratos por corto tiempo, dos meses o hasta 6 meses, por lo que aseveró que la crisis también está golpeando fuertemente a este sector.

“Son condiciones a las que las trabajadoras están obligadas, porque les dicen o lo tomas o lo dejas”, dijo Celina Tavera, agregando que de un tiempo a esta parte los espacios de trabajo para este sector son cada vez más reducidos, puesto que si bien antes las trabajadoras del hogar desempeñaban su labor a tiempo completo y durante toda la semana en un domicilio, ahora la mayoría solo lo hacen por algunas horas o solo por algunos días a la semana para tareas específicas, lo que las obliga a buscar más de una fuente laboral en distintos hogares e incluso alguna de ellas se desempeña hasta en cuatro domicilios durante la semana. “Creo que a fin de año es donde vemos más este tema de que muchas de ellas se ven sin un trabajo porque dos meses antes o tres meses antes los empleadores optan por despedirlas”, por lo que Tavera explicó que, frente a esa situación, concientizan a las mujeres en cuanto a sus derechos para que ellas tengan la capacidad de negociar con sus empleadores en cuanto al pago y la cantidad de trabajo que les asignarán y que de ese modo no exista vulneración en sus derechos.

Sin embargo, lamentó que las trabajadoras del hogar tengan que negociar recurrentemente bajo condiciones poco favorables y menos estables, debido a ello también refirió que en caso de incrementarse el costo del pasaje, este sería uno de los sectores más afectados, ya que manifestó que muchas de las mujeres trabajan en domicilios diferentes, eso implica trasladarse de un lugar al otro y de incrementarse el pasaje gastarían mínimamente ocho bolivianos diarios, sin embargo, el sueldo que ganan no les permite cubrir el monto, ya que el sueldo que perciben oscila entre los 1.200 o 1.300 bolivianos, si trabajan la jornada completa.

Debido a que muchas de las trabajadoras del hogar se vieron afectadas por el paro y frente al incremento ilegal del pasaje, “ellas han hecho un análisis dentro de la asociación y también han enviado una carta al Municipio para pedir que, si es que se hace un incremento de los dos bolivianos ellas puedan tener un trato preferencial, porque al ser un sector que no tiene el salario mínimo el costo total (del pasaje) en el mes es muy alto para ellas”, indicó la comunicadora de Mujeres en Acción.

Mencionó que en la gestión no tuvieron denuncias por casos trascendentales, pero sí algunos pocos “casos de rutina”, entre ellos de trabajadoras del hogar que fueron despedidas y los empleadores no quisieron cancelar el finiquito. Tavera agregó que durante la gestión conocieron alrededor de una denuncia por mes, los cuales fueron solucionados por la vía de la conciliación. “No hemos tenido muchos inconvenientes, porque nosotras suponemos que es por el tema de que ya no hay estos contratos establecidos durante un año como se hacía antes. ‘He trabajado un año, he trabajado cinco años con esta señora’”, manifestó Tavera.

Sin embargo, ello no significa que no exista vulneración de derechos, ya que explicó que si antes había más denuncias era porque había contratos por un lago tiempo, pero ahora los empleadores en su mayoría ofrecen un espacio laboral por unas cuantas horas.

Por su parte, el representante de la Jefatura Departamental de Trabajo en Tarija, Ramón Villca afirmó que las denuncias por vulneración de derecho a este sector que llegan hasta su despacho son pocas, y que esas denuncias son de mujeres que trabajan medio tiempo o tiempo completo en un domicilio, por lo que imagina que las personas que emplean a trabajadoras del hogar están cumpliendo con lo que establece la normativa laboral, empero convocó a efectuar las denuncias en caso de no ser así. Asimismo, indicó que desconoce que las trabajadoras del hogar están siendo contratadas solo por algunas horas.

María (nombre ficticio), que trabaja desde sus 17 años, compartió con Andaluz que cumple con labores en una casa de 14.00 a 17.00 horas (tres horas) y le pagan 50 bolivianos al día, pese a un bajo sueldo ella aceptó el empleo puesto que dice “la necesidad de trabajar es mucha y tengo que aceptar porque me falta”. Y contó que con el incremento del pasaje no autorizado gasta como 46 bolivianos al mes. “A veces el poco ganar es mucho para nosotras porque no hay trabajo, no nos quieren contratar porque hay que pagar los beneficios”, añadió que muchas veces trabaja más de las tres horas acordadas y solo a veces le aumentan 10 bolivianos, pese a ello trata de conformar con su trabajo a sus empleadores porque manifiesta que “no conviene dejar a medias el trabajo porque al empleador no le gusta eso, mejor hacer las cosas bien y terminarlas porque si no, nos despiden” dijo.

En relación al pasado año, Celina Tavera manifestó que hubo más denuncias e incluso alguno con mayor vulneración de derechos. Asimismo, recordó un caso que se suscitó en Tarija hace dos años en el que una mujer había vivido y trabajado por más de 15 años y solo percibía un sueldo de 200 bolivianos, incluso en algunos meses esta mujer solo recibía ropa u otro objeto en lugar de dinero.

Las mujeres dedicadas a este rubro que pertenecen a la asociación comprenden entre las edades desde los 16 años hasta más de 60 años y están capacitadas en cuatro competencias: cocinar, limpiar, lavar y planchar ropa y cuidado de niños.

GIOVANA CRUZ VILLCA

