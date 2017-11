Justicia declara ilegal precio de 2 bolivianos para la tarifa de micros

Ayer por la tarde se conoció un documento a través de la Dirección de Comunicación del Gobierno Municipal, en la cual, la Juez de Garantías se refiere a la Acción Popular interpuesta por el alcalde Rodrigo Paz contra los representantes del Transporte de micros, donde la Juez pide la suspensión del cobro de dos bolivianos y convoca a Audiencia Pública para la verificación y sustanciación de la presente Acción Popular para el lunes a horas 16.00.

Asimismo, ayer se hizo presente en nuestra capital, el Viceministro del Transporte, Galo Bonifaz, quien salió en defensa al sector del transporte de micros, calificando la actitud del alcalde Rodrigo Paz Pereira de “desatinada”, por iniciar procesos legales a los choferes de micros que buscan la nivelación de los pasajes de 1 boliviano con 50 centavos a 2 bolivianos y le pidió que dialogue para resolver ese conflicto.

Sin embargo, el Alcalde continua firme con su decisión de enjuiciar los “micreros”, y está a la espera de la audiencia “para que se respeten las leyes y se defienda el bolsillo de la gente”.

SOBRE EL DOCUMENTO

Se conoció en últimas horas de ayer por la tarde, que la demanda de Acción Popular interpuesta por el Gobierno Municipal a través el alcalde Rodrigo Paz (…) contra Jaime Aramayo presidente de la cooperativa de transporte Tarija Ltda., Antonio Mariño secretario general de Luis de Fuentes, Jorge Gareca Cavero, secretario general del sindicato de pasajeros la Tablada, Damián Castillo ejecutivo de la federación departamental del autotransporte 15 de abril, y Sabino Chiri Santos presidente del consejo de administración de la cooperativa de transporte Virgen de Chaguaya (…), ya tiene sus principales acápites.

El documento señala que “en observancia del artículo 135 de la Constitución Política del Estado con relación al art. 68 y los sgtes. Del Código Procesal, la Juez de Garantías Constitucionales ADMITE la presente Acción Popular interpuesta por el Gobierno Municipal (…)”.

“Se tiene como terceros interesados en la presente acción tutelar a la Fedjuve a través de su presidente Edwin Rosas Urzagaste”.

“Se señala audiencia pública para la verificación y sustanciación de la presente Acción Popular para el día lunes 13 de noviembre a horas 16.00, a cuyo efecto se cita personalmente a los demandados (…)”.

El documento también señala: “Por lo que se dispone, la suspensión del cobro adicional de 0,50 centavos de bolivianos por encima de la tarifa establecida para los adultos mayores que se encuentra fijada en la suma de 1.50 Bs. Notificando a los demandados”.

Vice ministro

El viceministro Bonifaz manifestó que cuando hay una persecución de querer encarcelar a las cabezas de cada sector, en este caso del Transporte, “nos parece desatinada la decisión, ojalá que no sea así, porque estaríamos retomando aquellos tiempos dictatoriales donde los dirigentes al reclamar sus derechos eran perseguidos por las autoridades”. “Hay una terquedad por parte de la autoridad, me preocupa porque nunca el sector del transporte ha sido objeto de amenazas o encarcelamiento, eso sólo se veía en épocas dictatoriales. Le pedimos diálogo”, insistió Bonifaz.

Por su parte, el dirigente de los micreros, Sabino Chiri, dijo que tuvieron que acudir a instancias nacionales para solucionar al tema de los pasajes. “Hemos tenido que recurrir a instancias superiores donde también tienen que saber la clase de autoridades que se tiene aquí en Tarija, que lo único que hacen es querer imponer sus caprichos, no solo con el transporte”.

En tanto, Jorge Gareca, aseveró que están esperando que les lleguen las notificaciones por parte del Ministerio Público, y luego de que esto suceda, anunció que convocarán a un ampliado departamental, donde no descartan realizar un paro a nivel departamental. “Si nos quieren llevar a la cárcel, que nos lleven a todos, y van a tener que habilitar el estadio para meternos a todos porque abajo no va a haber campo. Nuestro aliado principal es el usuario, donde un 85% están pagando sin problemas”, refirió.

Por su parte, el alcalde Rodrigo Paz Pereira, manifestó que las acciones legales contra los choferes de micros no es una amenaza, y que es simplemente “hacer cumplir la ley”, dado que nadie está por encima de la ley, diciendo mañana “puedo cobrar cinco o siete pesos”. “Si queremos tener el mejor transporte, nos tenemos que sentar todos, porque el actual transporte no cumple las necesidades de la ciudad, ni de ser una ciudad moderna, ni de darle un mejor servicio del que llegó o el que vive acá. Estas medidas han sido de orden legal porque nadie está por encima de la norma, porque si yo, como Alcalde violento la norma, enseguida me cae la justicia, y lo mismo para con cualquier ciudadano y sector”, explicó.

Paz anunció que para la próxima semana llegarán expertos de La Paz a Tarija, quienes han tenido 13 años desarrollando el Pumakatari, y procederán a convocar a los transportistas para que sean parte de la transformación del transporte público.

“Los expertos nos van a transmitir toda la experiencia sobre los Pumakatari, donde nos dirán que hacer y que no, dado que ya tenemos el estudio hecho por la Corporación Andina de Fomento, y ahora hay que constituir la empresa de la unidad urbana y de ahí en más tenemos que dar los primeros pasos, para que en el siguiente año tengamos los primeros resultados”, dijo.

Por Omar Garzón C.

