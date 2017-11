Hasta fin de año la Gobernación inyectará 1.260 millones de bolivianos a la economía tarijeña

La Gobernación inyectará 1.260 millones de bolivianos a la economía de Tarija para evitar su colapso por la aguda crisis que soporta actualmente, esta inyección está en curso con algunas acciones ya asumidas y que se completarán hasta fin de año.

El dato es del gobernador Adrián Oliva Alcázar, al indicar que hasta ahora en diferentes obras se invirtieron 400 millones, se gestiona 250 millones para proyectos con contraparte nacional, el sector privado financia varios proyectos por otros 250 millones. Estamos accediendo a más de 160 millones de bolivianos en dos trámites iniciados ante la banca privada, otros 200 millones en otro fideicomiso aprobado por el gobierno para reactivar la economía del Departamento”, explicó.

“Estamos hablando de más de 1.260 millones que esperamos se inyecten a la economía hasta fin de año, eso ha evitado que este departamento, a pesar de la disminución dramática de sus ingresos, haya colapsado”, confesó la autoridad.

Oliva que proporcionó esos datos en el acto de lanzamiento de la Fexpo Tarija, para mediados de abril de 2018, afirmó que este Departamento hubiera vivido circunstancias peores a las que está atravesando actualmente, si la Gobernación no actuaba como lo hizo.

El gobernador es optimista no sólo porque está inyectando recursos a la economía, sino porque cuando llegó a la Gobernación tenía cerca de diez mil millones de bolivianos comprometidos, como una pesada carga heredada que inviabilizaba la administración.

Actualmente esa cifra ronda los tres mil millones y espera terminar su gestión con una economía departamental saneada, para que pueda proyectarse a futuro y encarar los desafíos de desarrollo que tiene como Departamento.

También es optimista porque la economía del Departamento comienza a reactivarse en otros sectores, el turismo creció en más del 20%, de acuerdo con datos oficiales, el tráfico de carga de Tarija al Chaco y viceversa está en aumento de forma importante, acotó.

Ver que este Departamento empieza a movilizar otros sectores, a generar una economía mucho más diversificada es lo que todos queremos para que mañana no dependamos de una sola fuente de ingresos como en el pasado, prosiguió al plantear que ese debería ser el objetivo.

También manifestó estar optimista por el trabajo que siguen encarando, llevarán adelante las iniciativas público privadas en todo el Departamento, pensando en el Chaco, en Bermejo, en la zona alta, con varias iniciativas que están en curso.

Oliva confirmó imputación y prepara su defensa legal

El gobernador Adrián Oliva Alcázar confirmó que fue imputado por la Fiscalía de presunta irregularidad en el proyecto caminero Santa Ana-Yesera, aseguró que se defenderá en todos los ámbitos y le llama la atención que le imputen por asfaltar una carretera. “Ahora vamos a defendernos como corresponde y voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, trabajando por el departamento si eso es castigado será el pueblo el que juzgue”, respondió escuetamente al salir de un acto del empresariado de Tarija.

Este tipo de situaciones es parte de la dinámica que les toca, de los riesgos que tiene que asumir, vino a trabajar y seguirá, no se detendrá porque hay mucho por hacer por Tarija y si eso tiene un costo, tendrá que asumir su defensa, como cualquier ciudadano.

Al respecto Oliva argumentó: “usted está más informado que yo, no me han hecho llegar la denuncia, parece que públicamente se conocen las cosas antes que los directos afectados, me gustaría saber de qué se trata”.

Confirmó que a fin de mes junto a varios empresarios de Tarija y del Gran Chaco se desplazará a Brasil, a un polo petroquímico considerado muy importante, se trata de recoger experiencias en materia químico industrial para todo el Departamento. “El Ministerio Público, a través de los fiscales anticorrupción de oficio, han determinado abrir un proceso de investigación en contra de la primera autoridad del departamento de Tarija, por un supuesto hecho de uso indebido de bienes y servicios públicos”, informó el fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz.

Muñoz acotó “de acuerdo a un informe del equipo de fiscales anticorrupción, el gobernador del departamento de Tarija estaría usando funcionarios de esa entidad pública, de profesión abogados, para el uso de defensa particular”.

Fernando Barral Zegarra

