Alcalde de San Lorenzo manifiesta preocupación por falta de recursos económicos

La disminución de recursos económicos afectó a todas las regiones por igual. Sin embargo, en el caso del municipio de San Lorenzo que viene a ser uno de los municipios más pequeños del departamento de Tarija, la situación ha puesto en apuros a las autoridades del Gobierno Municipal por el déficit que existe en la presente gestión y a la Subgobernación por no poder inscribir nuevos proyectos.

El alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila, informó que al décimo mes de la gestión 2017 apenas recibieron el 51% de los recursos presupuestados, los cuales fueron ejecutados a cabalidad, sin dejar saldos en caja y banco. Puntualizó que el principal problema que han tenido, fue el desfase que se dio en todos los niveles subnacionales, ya que de lo programado no fue transferido como se esperaba.

Ávila señaló que en el caso de San Lorenzo la situación es más dramática, ya que en el caso de los recursos que reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el 51% transferido apenas representa un poco más de 7 millones de bolivianos, de los Bs 13.800.000 que fueron programados.

“Esto no está generando unos tremendos desequilibrios en todos los municipios, porque los municipios reciben dinero exclusivamente del IDH –indicó Ávila-. Si a esto le agregas la situación de los proyectos concurrentes, es decir los compromisos presupuestarios de la Gobernación del departamento para cumplir las obligaciones con los municipios, la situación es más catastrófica, porque esto no supera el 17% del total programado para el año”.

El Alcalde de San Lorenzo manifestó que este déficit de recursos económicos genera una situación de “desastre” en los niveles subnacionales, y de default, ya que se tiene la programación de recursos, pero no existe la liquidez correspondiente para cumplir los compromisos.

“Al décimo mes de esta gestión, ya deberíamos tener el 90% del total presupuestario ya transferido, tenemos apenas el 51%, es decir tenemos un desfase superior al 40% y esto ocasiona una paralización impresionante de la economía de los municipios y niveles de gobiernos departamentales –explicó Ávila-. Y esto genera también una situación de impago, porque tenemos muchas deudas pendientes, ya que han sido recursos comprometido en función de un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”.

Ávila detalló que en el municipio de San Lorenzo todos los proyectos concurrentes con la Gobernación están paralizados, y una gran parte de las obras propias que encaró el Gobierno Municipal. “Son más de 200 obras en curso, que se encuentran paralizadas . También estamos en situaciones terribles, de tener que priorizar pagos, por ejemplo, hemos tenido una dificultad enorme con el pago del desayuno escolar, ya lo hemos solucionado, pero sacrificando el pago de obras municipales que se ejecutaban en diferentes comunidades”, manifestó Ávila.

La autoridad edil, explicó que el priorizar recursos para la niñez ha derivado en el que obras tengan que paralizarse.

Ávila señaló que de acuerdo como van las cosas, están destinados a repetir lo acontecido en la gestión 2016, hizo mencionó, que de acuerdo al registro al Ministerio de Economía, Tarija había decrecido un 6%, mientras el resto del país alcanzó un crecimiento promedio del 4%. La autoridad municipal no descartó que para este 2017 el decrecimiento sea mayor, esto debido a que no ha cambiado en absoluto el panorama. “No hay una reactivación de la obra pública, no hay una reactivación del nivel departamental, que en el fondo es el motor de la economía regional, y por supuesto esto ocasiona en cadena una situación casi de banca rota en todas las instituciones públicas”, manifestó Ávila.

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL 2018

Ávila dejó entrever que el presupuesto para la próxima gestión será menor al de este 2017, sin embargo detalló que se puede tener un techo presupuestario puede estar aprobado por el nivel central, pero lo lamentable es que no llegan los recursos.

Manifestó que deben esperar hasta fin de año para hacer un balance de cuanto recursos recibieron este 2017, y de ahí recién avizorar lo que va ser el 2018. “Si el 2017 cerramos con un déficit que supere entre el 20% al 30% de los ingresos, pues naturalmente este déficit se arrastrará para el presupuesto 2018, lo que va ocasionar una bola imparable de compromisos que no se pueden cumplir financieramente. Esto también ocurrirá en el resto de niveles subnacionales”, –remarcó el burgomaestre.

Ávila manifestó que los proyectos que se han priorizado en el Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2017 son los pagos obligatorios, remarcó que el Municipio tiene una carga social que deben cumplir, como es el caso del desayuno escolar, destacó que San Lorenzo paga incluso hasta tres veces más que otros municipios, esto con la finalidad de generar una permanencia de los niños en el colegio.

INGRESOS PARA EL MUNICIPIO

El Alcalde de San Lorenzo dejó entrever que los únicos ingresos significativos para este municipio es lo que llega por IDH, detalló que en el caso de impuestos es muy baja la tarifa. “Hoy estamos construyendo una forma de ingreso económico, esto es un ingreso productivo, hemos realizado una suerte de nacionalización de nuestros recursos, los únicos disponibles en el caso de San Lorenzo, son los áridos. Para ello hemos hecho una enorme apuesta, hemos adquirido un pool de maquinaria, como es una chancadora y una procesadora de áridos que recién está teniendo sus primeras prueba y va tener su producción plena recién el 2018”, explicó el alcalde.

Ávila señalo que con esta acción, San Lorenzo se va a convertir en el único municipio en explotar los áridos y no delegarlo a empresas privadas depredadoras y que generan un daño ambiental grande. “Creemos que los recursos que nos va generar esta planta, nos van a permitir el 2018 remontar la crisis económica, pero esto es una apuesta a futuro, todavía hay que verla en campo . El 2018 también vamos a asistir en este tipo de iniciativas en el caso de los municipios, que no tienen impuestos, pero que puedan explotar sus recursos”, dijo Ávila.

La autoridad edil mencionó que al igual que San Lorenzo, los municipios como El Valle, Entre Ríos, Bermejo, Padcaya, Yunchará y El Puente son los que no tienen otro tipo de ingresos propios y que dependen absolutamente del cumplimiento de las metas presupuestarias del Gobierno nacional y del Gobierno departamental.

Ávila se esperanzó que en los próximos meses pueda subir el precio del petróleo, remarcó que en estos últimos meses ha podido evidenciar un incremento. “Lejos de los ingresos de la renta petrolera lo que estamos viviendo es un decremento en las transferencias de la renta petrolera”, indicó Ávila.

¿LA BASURA Y PLANTA DE TRATAMIENTO?

Ávila mencionó que para evitar el problema con la basura en San Lorenzo, tiene previsto renovar el convenio mancomunado con el Gobierno Municipal de Cercado, para que estos recojan la basura

Consultado, sobre los avances que se tiene con la planta de tratamiento de aguas servidas y la planta de tratamiento de agua potable, Ávila mencionó que a la fecha se tiene un avance físico del 30% y que a finales de la gestión 2018 tienen previsto concluirla, misma que irá a mitigar la contaminación que genera dicho municipio al río Guadalquivir. “Estamos ejecutando el proyecto Guadalquivir, es un proyecto manejado por Emagua en coordinación con el Municipio, este proyecto va sanear ambientalmente a San Lorenzo, este implica de dotar toda una red de agua potable a San Lorenzo, una red de alcantarillado, una planta de tratamiento de agua potable y una planta de tratamiento para las aguas servidas”, expuso Ávila.

PROYECTOS CONCURRENTES CON LA GOBERNACIÓN

Ávila lamentó que la gobernación incumpla sus compromisos frente a los proyectos que se ejecutaban con el municipio de San Lorenzo, remarcó que todos estos se encuentran paralizados por un incumplimiento atribuible a la Gobernación.

Manifestó que la deuda que mantiene la Gobernación con el municipio de San Lorenzo supera los 68 millones de bolivianos, y son cerca de 14 proyectos paralizados por el incumplimiento de la entidad departamental. “Por ejemplo hace dos años hemos tenido el compromiso del Gobernador en asfalta la avenida Circunvalación de San Lorenzo, pero hasta la fecha no ha movido ni una piedra, y tampoco explica porque no lo hace. La circunvalación va beneficiar a Tarija en su conjunto, porque si asfaltamos esta ruta, tendremos una salida desde Falda de la Queñua para el tráfico pesado que actualmente pasa sólo por Tomatitas”, –mencionó el funcionario.

Ávila señaló que con este proyecto se generaría una segunda vía de ingreso a Tarija e iría a desembocar en la Nueva Terminal. Remarcó que si bien este proyecto se va encontrar emplazado en San Lorenzo, su significancia será para todo el departamento. Indicó que para el tamaño de proyectos que maneja la Gobernación el costo de este proyecto es “insignificante”, ya que solo deberá invertir 17 millones de bolivianos.

Respecto al tema de proyectos concurrentes, el asambleísta departamental por San Lorenzo, Bicher Ordoñez, detalló que existen algunas obras concurrentes que están avanzando, como es el camino asfaltado Corana. “Hay solo dos planillas que están impagas y el compromiso que se ha tenido del Gobernador es pagar una más hasta diciembre, y la otra dejarlo para el 2018”, indicó Ordoñez.

El legislador rescató las palabras del gobernador Adrián Oliva, quien habría anunciado que para la gestión 2018 iniciará con la segunda fase de la presa del Cementerio que se encuentra en Sella Méndez.

Ordoñez indicó que en el caso del colegio que se ejecuta en la comunidad de Canasmoro, remarcó que se debe alrededor de 3 millones de bolivianos, por lo que ahora se está gestionando el pago de una planilla de medio millón de bolivianos, con lo que prácticamente estarían concluyendo con el proyecto, quedando el resto solo para un plan de pagos.

“La empresa mostró su predisposición en hacer una programación de pagos, por los siguientes meses hasta cubrir los 3 millones, sin embargo ahora necesitarían medio millón para terminar la obra”, resaltó Ordoñez.

El legislador mencionó que entre otros de los proyectos concurrentes que se tienen, es el colegio que se construye en el de la Victoria.

Ordoñez señaló que el tema de los recursos económicos está afectando a todos los municipios, además de las subgobernaciones.

Respecto al proyecto de la avenida circunvalación que mencionó el alcalde Ávila, Ordoñez dijo desconocer esta situación, empero refirió que desde la Subgobernación han estado realizando un estudio para la construcción de una ruta alternativa a Tomatitas.

RECURSOS PARA LA SUBGOBERNACIÓN

El legislador mencionó que tras haber revisado el POA 2018 de la Subgobernación de San Lorenzo pudo evidenciar que se han presupuestado cerca de 38 millones de bolivianos.

Sin embargo, resaltó que existe un problema para la ejecución de estos recursos. Detalló que desde el nivel central advirtieron que no se van a aprobar proyectos nuevos, sino aquellos de continuidad. “Nosotros sabemos que en la gestión del gobernador Lino Condori por un tema político a San Lorenzo no se le ha dado proyectos, entonces no hay proyectos de continuidad. Cuando desde el nivel central han observado los 133 proyectos de Tarija, 36 correspondían al municipio de San Lorenzo, a título que son proyectos nuevos”, recordó el funcionario.

Ordoñez detalló que los recursos se destinaron a las demás subgobernaciones afines a la línea política del exgobernador Lino Condori, pero a San Lorenzo no se dio proyectos, por lo que a la fecha no tienen qué proyectos darles continuidad. “San Lorenzo no va tener proyectos por otra gestión más, y esto nos preocupa, porque desde el Ministerio están cerrados con este tema, piden proyectos de continuidad, y en este caso San Lorenzo viene a ser el municipio más perjudicado”, enfatizó Ordoñez.

