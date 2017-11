La Gobernación de Tarija sólo percibió Bs. 626 millones de 2.300 presupuestados

El Gobierno Departamental de Tarija tiene presupuestado para la presente gestión recibir más de 2.300 millones de bolivianos, de dicho monto, el 45% se va para la región del Gran Chaco (1.035 millones de bolivianos), el 55% para el resto del departamento, es decir 1.265 millones de bolivianos. De esta última cifra, hasta la fecha, solamente ha llegado a 626 millones de bolivianos.

La caída de los precios en hidrocarburos ha afectado los ingresos al departamento, dado que es la fuente de mayores ingresos que recibe para su presupuesto. La Gobernación no se sienten optimista en recibir lo presupuestado, ya que consideran que a lo mucho recibirá 800 millones de bolivianos, por debajo de lo presupuestado.

Hace días atrás, el asambleísta Abel Guzmán, cuestionaba que la ejecución presupuestaria de la Gobernación de Tarija no superaba el 55%, ante ello, el secretario de Economía y Finanzas de la gobernación, Manuel Figueroa, manifestó que, las empresas del Estado en ninguna parte del país, superan el 32% de ejecución presupuestaria, cuando tienen mejores condiciones para hacerlo que las instituciones públicas.

Figuera explicó que las empresas estatales tienen procesos de contratación de forma directa en comparación de los gobiernos departamentales, que se rigen con normas mucho más larga y compleja, por lo que es difícil pasar el 50%. Pero agregado a ello, el Gobierno Nacional no está otorgando los recursos según lo presupuestado. “Tiene que haber un mensaje más claro en no confundir a la población, no buscar la figura de empañar la gestión cuando estamos trabajando por la gestión”, dijo.

Sostuvo que la Gobernación, en lo que recibe de recursos económicos gasta el 90% al mes, dejando caja y banco en riesgo de iliquidez, por lo que no puede haber mala ejecución financiera.

Figueroa aseveró que hasta la fecha han recibido 626 millones de bolivianos, y tienen proyectado recibir hasta fin de año 800 millones para el resto del departamento.

“El presupuesto de la gestión está por los 2.300 millones de bolivianos, y no creo que se vaya a llegar a esa cifra, porque las liquidaciones mensuales no pasan de 62 millones de bolivianos. Y en el mejor de los casos nos llegarán hasta fin de año unos 130 millones bolivianos más”, dijo.

Acotó que no se puede evaluar a la Gobernación sobre lo presupuesto, porque lo que ha llegado efectivamente es mucho menos. “Pedimos a las autoridades que informen bien”, expresó.

CANASTA ALIMENTARIA

Figueroa informó que de manera mensual desembolsa recursos a todas las subgobernaciones, en función de lo que perciben, y que cada entidad debe priorizar sus pagos.

Indicó que, respecto a la Subgobernación de Cercado, en la presente gestión ya le desembolsaron 38 millones de bolivianos, y exhortó a priorizar los pagos que tienen por diferentes conceptos, y entre ellos la Canasta Alimentaria. “Con el mayor respeto al Subgobernador de Cercado (Johnny Torres), antes de firmar un contrato con una empresa por un monto de 16 millones de bolivianos, hay que pensar que se tenía una deuda de la gestión pasada. Hay que ver la capacidad de endeudamiento. En más de una oportunidad hemos conversado con el Subgobernador, de que la Gobernación no va a poder resistir los compromisos si siguen siendo asumidos de manera liberada, dado que el presupuesto es una cosa, y lo que está ingresando es otra”, dijo.

Figueroa lamenta que utilicen a los adultos mayores en exigir a la Gobernación el reinicio de la Canasta Alimentaria, cuando no pueden dar más recursos económicos de lo que perciben.

Por Omar Garzón C.

