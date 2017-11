Demanda de capacitación de docentes escolares en informática se incrementó entre 60 y 90 por ciento

La implementación de instrumentos tecnológicos en los establecimientos educativos de Tarija tuvo un gran avance, puesto que desde el año pasado la demanda de capacitación de docentes incremento de un 60 a un 90 por ciento en cursos relacionados al uso de los mismos. Sin embargo, autoridades distritales todavía identificaron falencias en el mantenimiento de los equipos de computación y en las redes lo que perjudica la utilización de estos medios. No obstante, una maestra jubilada consideró que el uso de la tecnología en la educación repercute en la falta de reflexión y análisis en los estudiantes puesto que facilita demasiado el trabajo.

El coordinador departamental de la Unefco en Tarija, Ronald Becerra Lema reveló que todavía es un reto que el 100 por ciento de los maestros comprenda que necesita de una formación continua y no quedarse solamente con el conocimiento tradicional. Además, el avance tecnológico manifiesta más aun la necesidad de actualizarse, puesto que Becerra Lema refirió que “incluso los estudiantes están queriendo ganar en conocimientos tecnológicos a los docentes, entonces es prioritario y un reto estar a la par y al nivel de las nuevas tecnologías”.

Asimismo, explicó que hasta el año pasado existía un alto porcentaje de maestros que estaban comprometidos con el uso de las tecnologías, alcanzó una cifra de solo un 60 por ciento de docentes que se habían capacitado para el uso, sin embargo, resaltó que en la presente gestión el 90 por ciento de los docentes se capacitó en el uso de las tecnologías dentro del proceso enseñanza – aprendizaje.

Esta cifra porcentual se obtuvo a partir del alcance de participación que tenían los cursos, Becerra explicó que “antes había poca aceptación, no teníamos participantes”, sin embargo, indicó que trabajaron en la concientización para que los docentes se formen en este campo de la tecnología, puesto que muchas veces facilita el trabajo del docente y efectiviza la enseñanza. “Las nuevas tecnologías se están aplicando, por ejemplo, tenemos un curso que se llama interactuando en el aula a través de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), donde el docente tiene la posibilidad de que a través de su computadora puede interactuar con la computadora de los docentes, puede programar cursos o clases virtuales, entonces ya el docente planifica, evalúa y proporciona trabajos todo mediante un sistema”, manifestó.

Así también, afirmó que la mayoría de los colegios en Tarija cuentan con el equipamiento tecnológico para desarrollar ese tipo de actividades, como evaluaciones en tiempo real, sin embargo, aseveró que la debilidad radica en la falta de mantenimiento de los equipos, por lo que aclaró que si bien la Unefco se encarga de la formación es menester el mantenimiento y actualización de los equipos como contraparte de las autoridades municipales, puesto que señaló que en muchas unidades educativas no se realizó tal mantenimiento, lo que dificulta su aplicación.

Por su parte, el director distrital de educación de El Puente, Moisés Ocampo Torrez indicó que si bien el gobierno dotó de computadoras a todos los docentes, no todos están haciendo un uso adecuado de las mismas, sin embargo, agregó que los distintos espacios de capacitación para docentes ayudó a mejorar el uso de manera muy significativa. “Las dificultades sobre todo es cuando no tenemos instalado los pisos tecnológicos como corresponde en el área rural y no tenemos internet, entonces son grandes dificultades que tropezamos. Las exigencias son bastantes pero por esas dificultades a veces no lo utilizamos como corresponde”, dijo Ocampo Torrez.

De la misma manera, el director distrital de Eukducación de San Lorenzo, Germán Ramiro Méndez Velásquez refirió que cuentan con el equipo tecnológico necesario, sin embargo, también presentan dificultades, especialmente con el servidor de la unidad educativa puesto que este no abastece a la cantidad de computadoras ocasionando que se bloqueen al momento de ser utilizadas por los estudiantes.

Recalcó que es constante el bloqueo de las computadoras en el municipio de San Lorenzo, pese a que cuentan con un ingeniero informático que realiza el mantenimiento de los equipos, de todos modos solicitaron a un personal del Ministerio de Educación para que puedan capacitar al personal de San Lorenzo para el uso y mantenimiento de los más de 1.000 equipos que se tienen.

Méndez Velásquez admitió que no es difícil la aplicación de las TIC en las unidades educativas, pero manifestó que lo que existe es “dejadez” por parte de algunos maestros para aprender a utilizar los medios.

Bertha llanos, una maestra jubilada hace casi 16 años, resaltó que la aplicación de las TIC es beneficiosa siempre y cuando se realice un uso adecuado, pero recordó que estos instrumentos también traen consigo aspectos negativos como, el cambio de valores y la pérdida de la identidad, además de trabajos ya elaborados que están en internet al cual se puede acceder con tanta facilidad, por ejemplo, el resumen de una obra literaria, también la falta de la práctica de caligrafía y ortografía. “Los espacios de aprendizaje se han reducido, ya no es creativo, ya no es reflexivo, esa palabra siempre la he subrayado, y cuando la persona o el estudiante no es reflexivo qué puede estar aprovechando para el futuro, todo está abreviado, es como decir todo está en molde”, manifestó.

La capacitación a los docentes para el uso de las tecnologías de la información y comunicación, no solo general, sino también por especialidades, ya sean biología, geografía, matemática, física, química, entre otras materias, por parte de la Unefco es otro avance con el objetivo de que cada maestro pueda aplicar los medios según su área de trabajo.

El Facebook, una de las redes sociales más populares entre grandes y chicos, no quedó exento de ser aplicado como medio de educación, puesto que esta instancia también promovió un curso referido al mismo; así como el uso de los teléfonos celulares, un instrumento pedagógico para el aprendizaje de los estudiantes, nuevo curso que aún está siendo estructurado.

La “casa del maestro”, como lo denomina el coordinador de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO) celebró el día martes 54 años de servicio al magisterio, puesto que a lo largo de los años va ofreciendo capacitación de manera permanente a los docentes del nivel primario y secundario.

GIOVANA CRUZ VILLCA

