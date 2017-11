Campesinos de Cercado no tienen alcalde hace seis meses

El área rural de Cercado no tiene representación el Gobierno Municipal. Los campesinos denunciaron que desde hace seis meses atrás no tienen un subalcalde, originando la falta de atención. Desde el Municipio señalan que un solo subalcalde no puede abarcar toda el área rural, y que están trabajando para zonificar las áreas y posteriormente establecer representantes.

Marcela Guerrero, dirigente campesina, señaló que hay preocupación en la población del área rural porque la sequía está azotando a las comunidades, donde hay pérdidas de la producción y el riesgo del consumo de agua potable, ya que las fuentes de agua se están secando. “Vemos que es necesario esta figura (subalcalde) ya que remplaza la Alcalde Municipal Rodrigo Paz, al cual le vemos solamente dos veces al año en las comunidades más pobladas, pero en las comunidades más lejanas no lo vemos participar. Entonces, es necesario tener esta autoridad para que recoja las demandas”, dijo.

Indicó que meses atrás han presentado una terna para que se elija al subalcalde, que está compuesta por la microrregión, zona Sella y zona Sud, donde el alcalde Paz ya había elegido, pero faltaba posesionarlo. Sin embargo, ha pasado el tiempo, y no hubo tal posesión. “Esperamos que no tenga que ver con tema político, ya que los campesinos somos una región y somos el sector más vulnerable ante diferentes necesidades”.

Por su parte, Antonio Campos, director de coordinación del Gobierno Municipal, sostuvo que la terna presentada por los campesinos, ha sido observada por algunas subcentrales, donde hay una serie de propuestas de zonificar el trabajo y la representación de la subalcaldía, y están trabajando en ello. “He estado acompañando al Alcalde a diferentes comunidades del área rural, y es importante el trabajo que se tiene que desarrollar. Este año se va a llegar a mil millones de litros de agua en el área rural, y eso se hizo de manera coordinada con los comunarios”, dijo.

