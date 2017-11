Ministro de Hidrocarburos comparecerá antela Asamblea Legislativa Plurinacional esta tarde

Este martes el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, deberá brindar un informe oral ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la nueva Ley de Hidrocarburos. La convocatoria fue comandada por el senador, Fernando Campero Paz, quien argumentó que, debido a respuestas insatisfechas a tres peticiones de informe escrito, se vio en la obligación de llevar a la autoridad nacional al pleno legislativo, esto con un apoyo unánime de bancadas del oficialismo y oposición.

Campero detalló que el Ministro de Hidrocarburos deberá comparecer ante el pleno legislativo a partir de las 15.00 horas de este martes. Resaltó que esta petición de informe oral tiene que ver con todos los aspectos centrales de lo que debería contener la Ley de Hidrocarburos. “Debemos tomar en cuenta que es determinante para la economía nacional, para la vida social y política de la nación, tener una legislación que se adecúe a la nueva Constitución Política del Estado. No nos olvidemos que la Ley 3035, fue promulgada en mayo del 2005, y la CPE recién fue promulgada en febrero del 2009, es decir, 4 años después”, resaltó Campero.

El Senador nacional detalló que con esta nueva normativa de hidrocarburos es importante considerar una serie de aspectos relacionados con fiscalización, nuevos contratos con propiedad de los hidrocarburos, competencias que deberían tener los diferentes niveles autonómicos y de gobierno. “Todo esto incorpora un nuevo ámbito de trabajo, de accionar del sector hidrocarburos, y es fundamental que se adecúe una nueva legislación a estos elementos constitucionalizados en la nueva CPE”, dijo Campero.

Asimismo, Campero mencionó que esta ley tiene mucha relación con lo que va significar el pacto fiscal, puesto que se viene un proceso de redistribución de la renta petrolera, lo que afectará a la composición de la distribución del régimen fiscal, tanto con lo que representará regalías e IDH (Impuestos Directos a los Hidrocarburos). “Queremos que se nos explique si se va a mantener las regalías, ¿se mantendrá el IDH acorde como está actualmente?, ¿se incorporarán elementos como población, territorio, índices de desarrollo humano?. Son tantos elementos que se pueden incorporar dentro de un proceso de pacto fiscal”, se preguntó el asambleísta nacional.

Campero refirió que otro elemento importante a considerar es el hecho de tener una tendencia a la caída de los precios internacionales del petróleo, después de haber alcanzado a 140 dólares el barril del petróleo y su indexación a cerca de 12 dólares el millar de metros cúbicos vendidos a la Argentina y Brasil, ahora estamos en 4 dólares. “La tendencia es a tener precios bajos, ¿entonces qué hacemos para incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos?, que lo necesitamos. Hemos observado que Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha cumplido en más de 11 años de existencia, no cumplieron su función exploradora y explotadora, más allá de haber tenido contratos y trabajar en uno que otro campo sin resultados reales”, dijo Campero.

El Senador mencionó que ante la falta de una política clara en el área hidrocarburífera se sigue sobreexplotando los pozos petroleros antiguos que fueron descubiertos antes de 2005, remarcó que es imperiosa la necesidad en conocer qué medidas se pretenden asumir para incentivar la inversión en hidrocarburos, y saber cuál es el régimen fiscal que va a generar mayor incentivo para la participación de las empresas petroleras, lo que debería estar plasmado en esta nueva normativa. “¿Qué dice la legislación para buscar una obligada institucionalización de entidades estatales del área hidrocarburífera?, tenemos 11 años y 8 presidentes en YPFB, ahora el Ministro de Hidrocarburos es presidente del Directorio, antes el presidente ejecutivo era el del Directorio. Ahora tenemos dos cabezas, una ejecutiva y otra del directorio, entonces está medio bicéfalo YPFB, siendo esta la principal institución del sector hidrocarburífero”, recordó el legislador.

Campero señaló que se debe explicar qué va a pasar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia de Industrialización, y demás instituciones. Refirió que es necesario aclarar si estas entidades se van a institucionalizar de acuerdo a ley, y si serán electos los representantes mediante una terna en base a méritos a profesionales. Enfatizó que este tipo de medidas es fundamental para el desarrollo del sector. “También queremos conocer cuáles serán las estrategias y políticas que el Estado tiene en relación al sector hidrocarburífero, y como se expresarán estas en una nueva legislación. Hemos visto que ahora dicen que van a descubrir”, apuntó Campero.

El legislador nacional mencionó que desde el nivel central no estaban cumpliendo la certificación de reservas, y que a raíz de una presión realizada desde la ALP con parlamentarios de oposición se logró que el Gobierno asuma cartas en el asunto para dar cumplimiento a la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos.

Campero detalló que para Tarija es determinante poder conocer que avances hay con esta nueva Ley de Hidrocarburos, ya que este departamento es el que tiene mayores reservas y genera un mayor aporte en al área hidrocarburífera del país.

Campero dejó entrever que en la nueva normativa que requiere el país debe existir una planificación en la inversión que se realiza bajo el denominativo de “industrialización”. Mencionó que se tiene la Planta de Urea de Bulo Bulo que actualmente se encuentra parada, lo propio con las termoeléctricas, que el costo de producción supera al costo de exportación. A esto sumó la Planta Separadora de Líquidos que en la actualidad no funciona al 100% de su capacidad. “Creemos que la Petroquímica no se la va hacer, esto luego de haber encontrado, mostrado y denunciado personalmente la colusión de intereses que existía entre Technimont, Técnicas Reunidas y YPFB en todo el proceso de estudio. Entonces no hallamos una dirección estratégica, consciente, seria, que nos muestre hacia dónde va el desarrollo del sector hidrocarburífero. Por eso necesitamos una legislación nueva, y queremos saber en función a esta estrategia qué va a hacer el Gobierno para mantener la institucionalidad y un norte estratégico en el desarrollo de este sector”, expuso el senador.

Campero se esperanzó que en la presente jornada esté presente el Ministro de Hidrocarburos para que pueda explicar el avance que tiene el órgano ejecutivo en cuanto al anteproyecto de ley.

Sin embargo, el Senador reconoció que debería haber sido el órgano legislativo el que debía haber trabajado el anteproyecto de ley, empero refirió que desde el nivel central ya acostumbraron a la Asamblea, que los proyectos de ley tengan como punto de inicio el ejecutivo. “Si analizamos las competencias del órgano legislativo, seríamos nosotros los que deberíamos hacer una propuesta al poder ejecutivo de legislación sectorial en hidrocarburos. Pero vamos a tener un anteproyecto que va ser presentado a diputados y senadores y de ahí generar debates, poder influir, concertar, consensuar elementos que tengan que ver con las necesidades nacionales del desarrollo en ese sector”, dijo Campero.

