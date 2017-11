Cívicos de Cochabamba convocan a defender el voto del 21 de febrero

El Comité Cívico de Cochabamba convocó al I Encuentro Nacional a todos los Comités Cívicos, agrupaciones, plataformas y colectivos ciudadanos del país para la defensa de la Constitución Política del Estado CPE y el voto del 21 de febrero de 2016 (21-F).

El documento que llegó a esta redacción menciona: “ratificar nuestra lucha en defensa de la CPE, la democracia y el voto soberano del 21-F, ante las pretensiones de repostulación de las principales autoridades de gobierno”.

El presidente cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, respondió que antes de tomar una decisión pondrán a consideración del directorio si asisten o no a este encuentro. Hizo notar que demandas personales amparadas en otras sociales, no serán apoyadas.

Aclaró que es una convocatoria del Comité Cívico de Cochabamba, no de la directiva del movimiento cívico nacional.

El documento que lleva la firma del presidente cívico de Cochabamba, Juan Flores Encinas y el sello de su Comité Cívico, llama a este Encuentro para este martes siete de noviembre que comenzará al promediar las 09.00 horas.

De acuerdo con los cívicos la CPE no permite la repostulación de las principales autoridades, más si el en referendo del 21 de febrero de 2016, la gente mayoritariamente respondió No a la consulta de si debía o no modificarse la CPE para permitir la repostulación.

En la convocatoria al Encuentro los cívicos mencionan que prevén trazar “una estrategia de lucha política en defensa de los más altos intereses de la nación”. Asimismo “conformar una comisión de la plataforma cívica ciudadana por la unidad de Bolivia”.

En la reunión convocada también se prevé analizar una posición sobre la elección de autoridades judiciales del país el tres de diciembre de este año. Mucha gente afín a la oposición cuestiona esta elección, sobre todo por la precalificación previa de gente afín al MAS.

La defensa del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) además de las 23 áreas protegidas que existen en el territorio nacional es otro de los puntos previstos en la agenda del movimiento cívico nacional.

Nuevo Sur

