Asesinato y delitos sexuales son la mayoría de cargos de los internos del centro de rehabilitación para menores de Bermejo

El centro de rehabilitación para menores (Oasis) actualmente se encuentra ocupado por 40 internos, son menores de 14 a 18 años, quienes ingresaron en su mayoría por asesinato y delitos contra la libertad sexual. La administración de este recinto tiene como objetivo, trasladar a los condenados a otra infraestructura similar en Bermejo.

Según informó el administrador interino del Oasis, actualmente solo 26 internos de este recinto cumplen su condena, el resto están con detención preventiva, por lo que actualmente se encuentran en hacinamiento. En este sitio existen sujetos peligrosos, que asesinaron a otros jóvenes.

“Solo tenemos la capacidad de tener aquí 30, pero se ha excedido el número, lo que nos preocupa, y tenemos como objetivo trasladar a los sentenciados a un centro en la ciudad de Bermejo este 2018”, dijo.

Una vez que una comisión de derechos humanos de la brigada parlamentaria inspeccionó de manera sorpresiva estos ambientes, por parte de la administración se le solicitó a la Gobernación del Departamento de Tarija, destinar recursos para rehabilitarlos, puesto que actualmente estos individuos en su mayoría de tiempo están sin hacer nada.

Los internos de este sitio contaron como es la jornada diaria, solo se levantan y realizan la limpieza de este lugar. También en sus testimonios piden a las autoridades que les doten de un taller de carpintería y metalúrgica con el objeto de rehabilitarse. “Aquí es chiquito el lugar, no hacemos nada, solo nos paramos dando vuelta, después que a las seis de la mañana cuando despertamos, se limpia el baño, el patio, las duchas y nos turnamos la cocina. Necesitamos que nos den cosas de limpieza se nos acabó también que nos den material para carpintería y soldadura”, dijo.

Según este interno que tiene 18 años, en las condiciones que se encuentran, les es complicado rehabilitarse, porque solo saben robar o dedicarse a tomar para salirse de la realidad, debido a los problemas que pasan al no contar con una familia estable.

“Nosotros cuando estamos en las calles tenemos que sobrevivir, porque no hay nadie que nos de algo, tampoco hay mucho trabajo, no pagan lo que corresponde, abusan algunos. También tomamos porque es doloroso cada día pensar porque no tienes familia, y otros jóvenes si no hay nadie que te diga o apoye con algo”, relató.

En este sitio cunde la violencia entre ellos, recién esta pasada semana, uno de los internos, que ya tenía 18 años, hirió casi de muerte a otro. Este fue contratado por un monto de dinero por un sujeto que está detenido preventivamente por asesinar a un joven este año. El motivo fue una venganza.

REDACCCIÓN CENTRAL

