Municipio reitera que su objetivo es transformar el sistema de transporte

El Gobierno Municipal de Cercado a través del secretario ejecutivo, Diego Ávila anunció que el único objetivo de la Alcaldía es transformar el sistema de transporte y para ello, los próximos días el alcalde Rodrigo Paz Pereira anunciará nuevas decisiones que favorecerán a todo el pueblo tarijeño ya que la misión es precautelar la economía de la gente. “La postura del municipio ha sido y será siempre el dialogo, hemos venido trabajando durante más de 10 meses con el transporte para llegar a un acuerdo, en ese sentido el mandato que estamos asumiendo en primer lugar, es precautelar la economía de la gente y segundo transformar el sistema de transporte para garantizar un mejor servicio, de esta manera nos vamos a regir con lo que establece la ley lo cual implica llevar adelante un conjunto de medidas que las estamos trabajando y serán anunciadas los próximos días por el señor Alcalde”, dijo.

Asimismo afirmó que el Gobierno Municipal incrementará buses para que se sumen al servicio gratuito del “bus de la gente”. “Para el uso del servicio bus de la gente se dispondrá de una buena cantidad de nuevas unidades que permitan transportar a la población y sea un apoyo transitorio mientras dure la medida de los transportistas, esta es una medida paliativa pero entendemos que permitirá dar paso al proceso de transformación profunda que vamos a tener en el transporte”, agregó.

Ávila, denunció que hasta la fecha se tenía reportes de varios actos vandálicos con los buses de la gente como por ejemplo, el destrozo de los asientos, amenazas a los conductores de los buses y la intención de bloquear la ruta por donde circulan los mismos.“Han habido intentos de bloquear la salida de los buses, intentos de golpear a los conductores, los asientos han sido cortados con tijeras entre otros hechos vandálicos, a raíz de estas situaciones vamos a actuar según corresponde la ley, así mismo queremos hacer un llamado a los transportistas que deseen sumarse a todo este proceso de transformación del transporte público”, remarcó.

Finalmente expresó que la postura de los transportistas es de no negociar, el único objetivo del sector es lograr el aumento de la tarifa dejando de la alado el sentir de fondo de la población, que es la transformación del sistema de transporte.“No se trata de negociar con los que no quieren negociar. No quieren generar los cambios que hemos venido trabajando. Al final se están denotando cuales son las actitudes seguir manteniendo un privilegio y lograr solo el incremento de las tarifas. O vamos para adelante o nos quedamos con el viejo sistema de transporte que maltrata a la gente y solo le interesa subir la tarifa”, finalizó.

