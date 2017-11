Dirigentes vecinales atribuyen al MAS la subida del precio del pasaje de los micros

Dirigentes vecinales y de la Federación de Juntas Vecinales Fedjuve atribuyeron a una acción política del transporte con el Movimiento Al Socialismo MAS, la suba del pasaje en micro a dos bolivianos, aunque dirigentes del sector negaron ese extremo al asegurar que no responden a ningún partido.

El presidente de La Loma de San Juan, Eduardo Huanca, afirmó que fue una acción política del MAS y del transporte en contra de la población, recordó que un dirigente transportistas pidió, hace años, la medida de sus pantalones, al dictador Luis García Mesa. “Ahora ocurre lo mismo, algún presidente de barrio o de distrito está manejado políticamente, son operadores del MAS y del gobierno y preocupa que la Alcaldía no declare al transporte libre, de esa manera podíamos controlarlos a estos caballeros”, cuestionó.

La presidenta del barrio 12 de Octubre, Lola Palacios, declaró que es una arbitrariedad lo que hicieron, no tendrían que haber subido los pasajes, es un abuso lo que hacen, su zona no está de acuerdo con esta suba, no todos los barrios están de acuerdo.

En contraste el dirigente del transporte, Sabino Chiri Santos, respondió que sabían que les iba a sindicar con el MAS “ellos politizan todo, nosotros no defendemos a ningún partido, sino una organización”. Damián Castillo, aseguró que su trabajo es institucional.

