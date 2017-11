COSAALT sesionará sin consejeros hasta que se elijan a los nuevos

El exconsejero de la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado Tarija Cosaalt, Ovidio Aparicio Palacios, confirmó que esta Cooperativa está trabajando sin Consejo de Administración ni de vigilancia, por determinación de los socios en la última asamblea extraordinaria efectuada.

Una de las razones para que no haya consejos, es que los vigentes concluyeron su mandato el 31 de octubre, no puede convocarse a elección de consejeros porque el Órgano Electoral no puede supervisar ante la proximidad de la elección judicial.

La Cooperativa quedó en manos de la gerencia general, a cargo de Fernando Vidaurre Wayer, aunque también se conformó un comité electoral que recién podrá trabajar en enero para llamar a elección de los nuevos consejeros de administración y vigilancia.

Aparicio aseguró que los consejeros salientes dejaron todo encaminado para que la gerencia no tenga dificultades en su gestión, nadie quiere que la Cooperativa se perjudique, los proyectos y obras programadas proseguirán.

