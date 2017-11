Municipio desconocía reclamos sobre el centro de salud de San Andrés

Tras una publicación realizada por el diario Andaluz el pasado lunes, en la que vecinos de San Andrés y personal médico del centro de salud San Andrés, manifestaron que desde hace 8 años piden un nuevo centro para la comunidad, pero su pedido no es escuchado por las autoridades. Recién el miércoles, el director de Salud del Gobierno Municipal de Cercado, Rodrigo Fuenzalida, aseguró que no tenían conocimiento de varios de los reclamos publicados en el artículo de prensa, empero, puntualizó que desde el Municipio tienen programado priorizar la construcción del centro de salud que exige la comunidad.

Cabe recordar que los comunarios de San Andrés denunciaron que la infraestructura del centro de salud con el que cuentan actualmente es totalmente precaria, por lo que urge la construcción de una nueva, y que para ello incluso ya habían destinado el terreno.

Fuenzaliza en respuesta, hizo mención a que la comunidad exigía un centro de salud de segundo nivel, cuando técnicamente la normativa no les permitía, ya que para contar con un centro de salud de tal envergadura debe existir una población entre 80.000 a 100.000 habitantes. “En San Andrés es imposible que se pueda hacer un centro de salud de segundo nivel. Estuvimos en reuniones con el centro de salud y con la comunidad y ellos dicen que lo que necesitan es un centro de segundo nivel, se los ha explicado técnicamente y San Andrés no cumple los requisitos”, dijo Fuenzalida.

El funcionario Municipal señaló que este nuevo centro de salud será de primer nivel, siempre y cuando la comunidad lo acepte. Refirió que en las próximas semanas se va a llevar adelante una mesa de salud donde evaluarán cuáles son las prioridades. “Santa Ana y San Andrés son los centros de salud rurales, y vamos a tener prioridad para la ejecución de un centro de salud de primer nivel”, señaló Fuenzalida.

SERENO PARA EL CENTRO DE SALUD

Respecto a la petición realizada por los trabajadores del centro de salud, para que se implemente un sereno o portero para el centro, esto con la finalidad de garantizar la seguridad en el lugar, ya que las cámaras no eran suficiente, porque no pueden activarlas ya que el centro de hemodiálisis funciona hasta altas horas de la noche.

Fuenzalida dejó en claro, que el tema de recursos humanos es una competencia netamente nacional. Asimismo argumentó que no conocía esta situación, pero se comprometió a buscar algún mecanismo de solución con la empresa que se adjudicó la seguridad en los centros de salud. “Por la cantidad de pacientes que hay para hemodiálisis hemos tenido que ampliar horarios de atención, entonces es hasta más tarde, pero inmediatamente vamos a ver que la empresa de seguridad de una solución y se active todas las noches la alarma”, detalló el funcionario.

PROBLEMAS CON LA LIMPIEZA

Frente al reclamo por los trabajadores de salud del centro, quienes expresaron su descontento por la falta de personal para la limpieza del sanatorio, ya que la persona que está actualmente no puede darse abasto para limpiar todo el lugar, por el hecho que solo se le paga por dos horas, las cuales no son suficiente.

Fuenzalida argumentó que la empresa debe garantizar que el centro de salud debe estar en óptimas condiciones, refirió que dentro del contrato que existe entre la empresa y el Municipio se establecen multas y sanciones si es que no cumplen lo acordado.

El funcionario municipal aseguró que en reiteradas ocasiones fueron al centro de salud de San Andrés pero que no les comunicaron nada sobre el tema.

“Vuelvo a reiterar, no se trata de extender o no las horas de trabajo, sino que la empresa tiene que garantizar el servicio de limpieza y que estos puedan estar en óptimas condiciones. Si hay alguna queja, se les dijo a los responsables del centro de salud que pasen por la oficina para dejar su nota por escrito, para tener el respaldo y llamar la atención a la empresa”, expuso Fuenzalida.

QUEJAS POR EL MANEJO DE REMANENTES

El responsable de odontología del centro de salud de San Andrés, Marcelo Rodríguez, había reclamado al Municipio por el mal manejo de los remanentes. Incluso hizo referencia que algunos equipos como el nebulizador, la turbina y el micromotor, él tuvo que prestar al centro, esto ante la desatención del Municipio.

Fuenzalida detalló que el Municipio ha contratado a una empresa para el arreglo de instrumental y equipos de odontología y laboratorio. Agregó que cuando hay una nota, de manera inmediata se envía a la empresa a solucionar.

“El Susat (Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija) tiene remanentes y brinda a los centros de salud recursos financieros es cierto, pero me gustaría que (el diario Andaluz) pueda averiguar desde cuándo no nos pagan. Es más de un año, que el Susat no nos toca a nosotros”, resaltó Fuenzalida.

FALTA GASOLINA PARA LA AMBULANCIA

Ante el reclamo de los trabajadores de salud del centro de San Andrés, de que los litros de gasolina que se les dota mensualmente para la ambulancia no son lo suficientes, Fuenzalida “juró” que desde el Municipio “nunca” rechazaron un vale de solicitud.

“No es que existe un cupo mensual, sino que ellos vienen, nos hacen conocer que se están quedando sin gasolina, y de manera inmediatamente se firma un vale de gasolina. Ningún centro de salud tiene un cupo limitado, pueden sacar cuando necesiten, pero previamente detallando las distancias a donde van a ir, y que nos traigan la bitácora de la ambulancia, pero no se ha puesto un límite de combustible”, dijo Fuenzalida.

PROBLEMAS CON EL HOSPITAL

Desde San Andrés habían expresado su disconformidad, por el hecho que para remitir un paciente desde ese centro de salud al Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJDD), debían previamente realizar una llamada avisándoles, para que en el nosocomio puedan reservar una cama, y que si no avisaban el paciente no es recibido.

Planteada la problemática al funcionario municipal, Fuenzalida argumentó que esta no es una competencia del Municipio, empero lamentó que ocurra este tipo de situación, sin plantear alguna solución. Enfatizó que la Red de Salud es la que se debe encargar de la coordinación del primer hasta el tercer nivel de salud.

PROBLEMAS EN FARMACIA Y LABORATORIO

En cuanto a los problemas planteados desde el centro de salud, quienes expresaron que el área de farmacia y laboratorio no cumplen la normativa, Fuenzalida señaló que tiempo atrás habían hecho reuniones con los jefes de salud del área rural y que ahí se hizo la solicitud de mejoras, pero que no figuran estos pedidos.

Fuenzalida manifestó que cuando se suscitan este tipo de situaciones, es la Subalcaldía la que se encarga de gestionar los trabajos de refacción y reacondicionamiento. “Nosotros hemos tenido que ver esto de tener que dar algunas prioridades a San Andrés, por el hecho que gracias a ellos hemos podido ubicar este centro de hemodiálisis, ahora estamos viendo cómo vamos a hacer los nuevos ambientes para ir dándoles nuevos espacios a los del centro de salud, porque es una necesidad inmensa que tenemos en hemodiálisis, ellos saben que hubo un colapso en la gestión 2015 y que el mes anterior hubo una demanda, pero definimos abrir un tercer turno, y gracias a las condiciones que nos han dado como comunidad, nosotros tenemos la intención de priorizar las mejoras en el centro de salud de San Andrés”, finalizó Fuenzalida.

