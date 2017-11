Dos sujetos son enviados a la cárcel por robo de un celular

Dos jóvenes fueron sometidos a audiencia de medidas cautelares por el delito de robo de un celular, el día miércoles, tras ser aprehendidos en el momento del hecho la madrugada del 31 de octubre en el barrio 12 de Octubre de la ciudad chapaca. Ambos jóvenes que oscilan entre los 21 y 23 años fueron enviados al penal de Morros Blancos con detención preventiva, siendo que no sería la primera vez que son atrapados por la Policía.

El fiscal departamental, Gilbert Muñoz Ortiz informó que la víctima del hecho fue identificada como Joselito E. R. y los dos aprehendidos son Humberto F. J. y Macario I. L. El hecho acaeció a momento de que la víctima retornaba a su domicilia a horas 02.20 de la madrugada pero fue interceptado por los sujetos a la altura de las calles San Cristóbal y Circunvalación.

El abogado de uno de los imputados, Alex Apaza consideró que no fue adecuada la decisión de la detención preventiva y dijo: “Consideramos de manera no adecuada se ha procedido a la detención preventiva de los imputados”, ya que agregó que como defensa presentaron documentación que daba cuenta que los hechos no eran suficientemente claros para imputar a su defendido por la presunta comisión del delito de robo agravado.

Añadió que materialmente los efectivos policiales no secuestraron nada pese a que los imputados fueron aprehendidos en flagrancia, además de que en el caso de su defendido acreditó familia constituida en la ciudad de Tarija. “El celular no ha sido encontrado, estos señores supuestamente han sido aprehendidos en flagrancia y si han sido aprehendidos en flagrancia en un móvil, en el móvil no se ha encontrado, es decir el hecho de que el celular existe solamente sale de la declaración de la víctima”, manifestó Apaza.

En relación a uno de los aprehendidos, Apaza sostuvo que no tiene ningún tipo de antecedente penal, es decir, no tiene ninguna condena por algún delito, sin embargo, si tiene antecedentes policiales, vale decir, que no sería la primera vez que es aprehendido por la Policía.

Frente a la decisión del juez de enviar a la cárcel a los dos imputados mientras continúa la investigación, Apaza afirmó que apelaron tal decisión y están a la espera de que la sala penal revise esta determinación.

Finalizó, mencionando que la víctima no se presentó a la audiencia cautelar y que simplemente se tiene su declaración la cual había sido presentada por la fiscal de investiga el caso.

GIOVANA CRUZ VILLCA

