Asambleísta Lea Plaza: “Son más de dos años que el Gobernador no brinda informe de gestión”

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva continúa sin brindar su informe de gestión, es más, ni siquiera existe una fecha establecida para que la autoridad pueda hacerlo. En tanto, desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) parecieran haber dejado este tema en segundo plano. Lo evidente, es que ambas entidades públicas está incumpliendo sus deberes, ya que la Ley 139 de Administración Presupuestaria manda a que el Ejecutivo Departamental pueda brindar su informe cada 6 meses al ente legislativo.

La Ley Departamental 139, aprobada en la gestión 2016, en su artículo 33 establece que el Órgano Ejecutivo deberá realizar la rendición pública de cuentas, al menos dos veces al año ante la Asamblea y la sociedad en general, y ante los actores que ejercen el control social. Asimismo, los subgobernaciones las realizarán en sus respectivas jurisdicciones, ante los actores del desarrollo e instancias de controles social en concordancia con la normativa vigente.

El artículo 34 de la misma ley señala, que el Órgano Ejecutivo deberá efectuar la evaluación física y financiera del presupuesto de recursos y gastos, vinculado esta evaluación con el cumplimiento gradual y total de los objetivos de gestión previstos en el POA.

Esta evaluación debe posibilitar la identificación de los factores o circunstancias que hubieran incididos en la ejecución del presupuesto; la adopción de medidas correctivas que permitan el cumplimiento de los objetivos de gestión; y la evaluación de la gestión fiscal.

La norma también establece (art. 34) que en el primer mes del periodo fiscal y cuando sean requeridos, la máxima autoridad ejecutiva y los subgobernadores, deberán presentar y exponer ante la Asamblea, el informe de gestión físico y financiero del periodo fiscal inmediatamente anterior.

El asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, informó que hasta la fecha, son más de dos años que no se ha cumplido con esta obligación que tiene el ejecutivo. “Este es uno de los temas que nos preocupa, porque no solo es el Gobernador que debe rendir cuentas a la Asamblea, sino también los subgobernadores en sus provincias tienen que hacer esta rendición pública de cuentas”, recalcó Lea Plaza.

Lea Plaza señaló que al considerar el hecho que esta norma fue aprobada en abril del 2016, se debía haber rendido cuentas en diciembre del 2016, y en junio del 2017, lo que no ocurrió hasta la fecha. Refirió, que de alguna manera el Gobernador está incumpliendo deberes.

Asimismo, Lea Plaza hizo hincapié en el artículo 34 de la normativa, ya que en el inicio de la gestión fiscal y cuando sea requerido, también debe brindar este informe de gestión. “En este caso la máxima autoridad ejecutiva (MAE) y los subgobernadores, deben presentar y exponer ante la Asamblea Departamental el informe de gestión físico y financiero del periodo fiscal inmediatamente anterior”, recordó Lea Plaza.

El legislador mencionó que el Gobernador por motu propio debió haber acudido a la Asamblea en el mes de enero para brindar dicho informe. “El Gobernador no lo hizo, tampoco lo hicieron los subgobernadores. Pero la Asamblea tiene toda la posibilidad de convocar al gobernador y subgobernadores para que den este informe, la ley es clara, dice que cuando sean requeridos”, detalló Lea Plaza.

Lea Plaza mencionó que existe la norma suficiente para convocar a estas autoridades para que cumplan la Ley, pero que esto depende de la directica de la Asamblea para que los invite al gobernador y subgobernadores para que brinden su informe de gestión correspondiente.

El legislador refirió que el directorio de la Asamblea tiene toda la posibilidad para hacer convocar a estas autoridades para que brinden su informe de gestión, argumentó que no es necesario convocar al pleno legislativo para esta situación.

Lea Plaza reconoció que al no haberse dado el informe de gestión del Gobernador y subgobernadores se está incurriendo en un incumplimiento de deberes, tanto la Gobernación y la Asamblea, por lo que instó al pleno legislativo buscar los mecanismos de solución correspondientes. “El problema no es tanto para las autoridades, sino para la población que no recibe datos ciertos sobre lo que está pasando. Además esta Ley de Administración Presupuestaria establece que hay obligación de parte del órgano ejecutivo de publicar y hacer públicos los documentos de evaluación, informes de gestión”, mencionó Lea Plaza.

Lo mencionado por Lea Plaza, está plasmado en el artículo 18 de la Ley 139, que detalla: El Órgano Ejecutivo deberá publicar y difundir en formato físico y digital, el presupuesto general del Gobierno Departamental de cada gestión, una vez que el mismo sea debidamente aprobado por la Asamblea y promulgado mediante ley departamental.

LEONEL SUAREZ QUIROGA

