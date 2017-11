Acusado de violar a trabajora sexual es absuelto de toda culpa

El Tribunal Tercero de Sentencia dio lectura a la resolución en el que absolvió de culpa a un sujeto que fue investigado y acusado por un hecho de violación a una trabajadora sexual de 25 años de edad el año 2014. Según la defensa del ahora absuelto, la víctima no se presentó durante el juicio desde que se desarrolló la audiencia cautelar en aquella gestión hasta el juicio.

“Los hechos relatados por la víctima tanto en la declaración, informes policiales y otros actos procesales que ha presentado el Ministerio Público (al Tribunal) en calidad de prueba no son suficientes para poder fundar una acusación y en ese sentido los hechos vertidos por la víctima no se adecuan al delito de violación”, dijo la el abogado del ahora absuelto, José Luis Vargas.

Agregó que el tribunal consideró que la mujer y el sentenciado mantuvieron relaciones sexuales el día del hecho pero que habían sido consentidas a cambio de dinero y como prestación de servicios sexuales.

Vargas manifestó que la ausencia de la víctima durante el juicio causó extrañeza en el Tribunal, además de testigos que declararon contradictoriamente a la versión de la víctima. El abogado aseveró que la víctima había referido inicialmente que mantuvo relaciones sexuales mediante amenazas e incluso de muerte con un cuchillo, pero, tras el examen practicado el médico forense manifestó en su declaración que no constaron agresiones de ninguna naturaleza. “La víctima había indicado que había presionado con el arma blanca a la víctima en su cuerpo pero en el examen médico forense no existen tales lesiones”, refirió Vargas, agregando que su defendido tampoco manifestó ninguna lesión el día del hecho.

El Ministerio Público solicitó realizar una pericia psicológica a la víctima para determinar la existencia de un estrés post traumático en la víctima, además de identificar el grado de credibilidad de la versión de la denunciante, con ese motivo el juicio debía ser reinstalado el 30 de octubre pasado, sin embargo al no encontrar a la víctima la instancia investigativa descartó la pericia psicológica como prueba para probar la culpabilidad del sujeto que ahora fue liberado de culpa.

ANTECEDENTES

El juicio fue instalado la mañana del lunes 16 de octubre en el Tribunal Tercero de Sentencia de un hecho que aconteció aproximadamente a las 02.00 de la madrugada del 12 de julio en el 2014 cuando el imputado llevó a la mujer hasta su domicilio, cuando ambos acordaron mantener relaciones sexuales consentidas a cambio de un monto de 150 bolivianos.

El dinero había sido cancelado a tiempo de que la fémina entregara al sujeto un preservativo, pero, luego de lo acontecido el sujeto fue denunciado por la supuesta comisión del delito de violación, por lo que el abogado del acusado sostenía la hipótesis de que se trataba de una intención de extorsionar a su cliente.

Luego de ser denunciado, el supuesto violador fue sometido a una audiencia de medidas cautelares en el que el juez ordenó medidas sustitutivas a su favor debido a que existían varias observaciones de parte de la autoridad judicial en ese entonces, recordó Vargas.

El abogado del acusado refirió que la presunta agresión sexual, según el pliego acusatorio del Ministerio Público, el sujeto imputado mantuvo relaciones sexuales no consentidas, mediante amenazas e intimidación con la víctima de más de 25 años de edad.

De la misma manera refirió que el imputado declaró que el día del hecho efectivos policiales allanaron el domicilio del imputado donde encontraron preservativos nuevos e incluso alguno usado en la cartera de la víctima, el cual consta en fotográficas que tomaron los investigadores.

Asimismo, que la víctima en ese entonces, trabajaba en un club nocturno de la ciudad de Tarija y que el día del hecho ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, posteriormente habían realizado un acuerdo de mantener relaciones sexuales.

Vargas acotó que el Ministerio Público solicitó en el pliego acusatorio la pena máxima por el delito de violación para el acusado, 25 años de privación de libertad, no obstante, tras la decisión del Tribunal cabe señalar que el Código de Procedimiento Penal en Bolivia establece que se dictará sentencia absolutoria cuando no se haya probado la acusación o la misma haya sido retirada del juicio; o también cuando la prueba no sea suficiente para establecer la responsabilidad del imputado; se demuestre que el hecho no se suscitó; cuando el hecho no constituye delito, también si se prueba que el acusado no participó; y además cualquier causa que exima de responsabilidad penal al acusado.

