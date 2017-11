Escritor tarijeño presentó nuevo libro

“En la literatura todo es posible, desde los versos a las novelas de misterio, sexo, crimen, violencia pasión, historia; todo cabe en pocas o muchas páginas. Los Cuentos Paranormales llegan para iniciarse a sí mismos, con la amistad y el recuerdo”, se lee en la contratapa del libro publicado por René Aguilera Fierro, conocido escritor tarijeño.

Es una obra sui géneris que plasma historias contadas en primera persona, invitan al lector a recrearlas mientras pasea con la vista las hojas de letras grandes y vistosas.

Por generaciones los cuentos han pasado de padres a hijos, de abuelos a nietos, inclusive transformándose en alguna medida debido al avance y desarrollo de las sociedades. Los hay de diversa temática y Aguilera Fierro en su libro muestra que siempre se puede tomar algo paranormal de los cuentos, para analizar y revivir.

“Tenemos que acomodarnos a los tiempos, pero respetando a nuestros ancestros, cultura, la parte buena, el lado bueno del hombre y ¿cómo lo podríamos hacer? Deberíamos mantener las tradiciones contando relatos antiguos, para que los mismos niños y jóvenes puedan indagar e interesarse por esto, que comparen qué es lo mejor para su vida. Vemos tanta inseguridad, que se deriva de lo que se aliena; qué mejor que la cultura, el deporte y otros”, dijo el escritor.

Aguilera Fierro explicó que los personajes en su libro han existido con nosotros, en este mundo, y que aquellos le han permitido pasar la línea entre la vida y la muerte (en su narrativa), para poder comprender lo que se quiere decir. Al leer este libro, el lector puede sentirse inmerso en la historia e interpretar el relato.

El escritor tarijeño manifestó “la locura y los hechos paranormales son una línea casi imperceptible de ver y podemos pasar los hechos más allá de los sentidos y la razón; algunos quizás puedan volver otros tal vez no. Cuántos dicen que han visto un muerto que ya lo hizo hace años o alguien que va morir lo vieron pasar; otro que se murió pronto lo ven aun conversando. Acabando de leer el relato se puede dar cuenta la frágil línea de lo real y lo fantástico, y piensan que yo me he ido hasta allá, el más allá para poder contarlos”.

Para ser más exactos, los cuentos se encasillan en los fenómenos parapsicológicos, actividades que desconciertan a la razón y la ciencia. El desenlace es insospechado y plantea la duda de la propia existencia o el devenir del más allá.

Entre Halloween, Todos Santos y otras similares

El haber adquirido otras fiestas y festejos, de otros lugares, ha hecho que Tarija modifique su forma de vida, aun así la gente mantiene sus tradiciones del uno y dos de noviembre, ambas fechas muy significativas.

Aguilera Fierro mostró su punto de vista sobre lo que está sucediendo actualmente: “Esto responde a la alienación que vivimos y a lo que hemos importado gratuitamente, y ha tardado en llegar a Tarija muchísimos años. Yo en 1980 presencié y participé de Halloween en Colombia, en la ciudad debe tener unos tres o cuatro años pero no más, es nuevito en Tarija, pero es una forma de colonización que estamos siendo víctimas o nos gusta ser colonizados de esta manera. Yo no le hallo una raíz para festejarlo; lamentablemente en Tarija tendemos a hacerlas nuestras porque hay trago, bebida, bulla, fiesta, reuniones y cosas, pero a nuestros niños los estamos llevando por mal camino. Esos disfraces tétricos, que se ponen, me da la impresión que puede impactar en su forma de ser y comportamiento, porque todo lo malo y negativo conlleva a otras degradaciones”.

Lo cierto es que esta fiesta es de los recuerdos, de los muertos, los que se fueron; debemos tener respeto por las almas que vienen a visitarnos dentro de lo que son las creencias y trabajar en mantener las costumbres y tradiciones.“Respeto todo lo que se vive en esta fiesta. Recuerdo a mi madre, quien me dio toda esta inspiración, a mi padre que me enseñó lo del tallado y tantas cosas más que ahora puedo plasmar y yo respeto, cualquiera sea la religión que se profese; sin embargo, exijo lo mismo para lo que es mío, es nuestro y es de todos”, concluyó.

Claudia Vedia Pacheco

