Barrio San Blas reclama apoyo de los barrios que se beneficiarán de la planta de tratamiento de aguas residuales

La directiva del barrio San Blas firmó convenio con autoridades del municipio de Cercado y la Gobernación, para obras de desarrollo y de gran necesidad en la zona, tras la aceptación de que se haga en el lugar la planta de tratamiento de aguas residuales.

La información es del presidente del mencionado barrio, Coronel Julio López Gonzales, al final de la reunión. Lamentó que no tengan el apoyo de ninguno de los 18 barrios de la margen derecha del Guadalquivir que se beneficiará con la planta de tratamiento.“Hemos aceptado que se haga la planta, pero pareciera que a los 18 barrios que van a ser beneficiados, no les interesa mucho, no hemos tenido ningún apoyo”, cuestionó al recordar el compromiso de las autoridades a resolver problemas inmediatos.

Inicialmente se resolverá el problema de agua en dos sectores del barrio San Blas, empezaron a llevar dos cisternas de agua a partir de las dos de la tarde de este miércoles, en menos 15 días debe limpiarse el pozo de la Villa Olímpica para interconectar el sistema.

Otro compromiso es que el lunes comienza el empedrado de las calles de San Blas, ese mismo día debe comenzar el estudio para la instalación del sistema de alcantarillado en la zona, informó al agradecer a las instituciones por su compromiso.

Sostuvo “darles una palabra de aliento a las autoridades para que sigan adelante y que los vecinos de San Blas tengan paciencia, estamos trabajando para solucionar nuestros problemas y las autoridades están entendiendo para resolver las dificultades”.

Sobre si en este momento San Blas no tiene agua potable, respondió que solamente tienen un pozo para proveerse, en contraste la población creció mucho y a estas alturas los acuíferos empiezan a secarse, ahora en algunos sectores se resolverá con cisternas.

En contraposición a los vecinos de la comunidad de San Blas Sud, los del barrio San Blas, que está en la parte norte, están de acuerdo en que se haga la planta de tratamiento de aguas residuales para tratar el 40% de este tipo de aguas, que genera esta ciudad.

Los 18 barrios de esta parte de la ciudad echarán sus desechos a esta planta, actualmente descargan de manera directa aguas servidas al Guadalquivir, se informó anteriormente que en esta margen hay 32 caídas directas de agua contaminada a este río.

Si bien en la margen izquierda está la mayor cantidad de barrios de la ciudad, sus aguas servidas van previamente a las lagunas de oxidación de San Luis, para después llegar al río; sin embargo, la excesiva carga colapsó estás lagunas hace mucho.

Para esta otra margen prevén, en una fase posterior, hacer otra planta de tratamiento que trate el 60% de las aguas servidas de la ciudad.

