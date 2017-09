“Bono Municipal” del Gobierno Central le restará más de Bs. 17 millones al Municipio de Cercado

La Ley nacional aprobada hace horas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que crea el bono municipal para las personas con discapacidad en todo el país, disminuye a todos los municipios del departamento 17,6 millones de bolivianos (MM) en total. “Esta ley seguramente va ser promulgada por el presidente del Estado, eso significa una nueva responsabilidad para los gobiernos municipales sin los recursos suficientes para cumplir una competencia nacional”, confirmó el concejal Alfonso Lema Grozs.

“Si el proyecto de ley no tuvo ninguna modificación, les significa a todos los gobiernos municipales de Tarija, una reducción de más de 17,6 millones de bolivianos para cerca de cinco mil 800 personas con discapacidad grave y muy grave. En el caso de la provincia Cercado el municipio tendrá que destinar para las más de dos mil personas que entran en esta calificación, más de siete millones 600 mil bolivianos que habrá que ver de dónde se saca y qué proyectos se recortan. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la ley hay que cumplirla, el sistema asociativo de municipios habría hecho una representación; sin embargo, cuando entre en vigencia la ley no hay otra que cumplirla”, explicó Lema.

El proyecto de ley habla de diferentes fuentes de financiamiento para este bono a las personas con discapacidad grave o muy grave, no específicamente el Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, los municipios tendrán que ver qué proyectos o programas se dejan de lado. “Así como tenemos que cumplir con la renta Dignidad, con el Fondo de Educación Cívico y Patriótico, con el porcentaje destinado a seguridad ciudadana, con el recorte del IDH para la exploración petrolera”, ahora tendrá que cumplirse con esta otra obligación.

PAQUETE

Los directivos de las personas con discapacidad, Medardo Serrano Torrejón y América Durán Rojas criticaron el anuncio del CAID (Centro de Asistencia Integral de Desarrollo) que no se dio la entrega de paquete alimentario este jueves.

Lamentaron que se movilice a la gente y no se otorgue el beneficio, que además no es de este año, sino del anterior, no se descarta que muchos de los alimentos que prevén otorgar tengan fecha vencida, aunque estaban para verificar ese extremo.

Fernando Barral Zegarra

