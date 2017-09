Asambleístas del MAS protagonizan gresca en la ALDT

El controvertido asambleísta por el Movimiento Al Socialismo MAS del Gran Chaco, Jorge Arias Soto, agredió de palabra a la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Sara Armella Rueda, y casi agrede físicamente a su colega Ervin Mancilla Olarte quien salió en defensa de la legisladora.

En la sesión de este jueves por la mañana, cuando trataban el proyecto de Ley Intrapartidas para la Gobernación, una desatención de Arias hizo que se equivocará en el procedimiento legislativo, en consecuencia Armella no le dio curso.

Esto motivó el enojo del legislador que elevando el tono de su voz increpó a la presidenta sorprendiendo a legisladores y otras personas presentes, Mancilla que estaba sentado al lado de Arias, separados por el asiento de un curul vacío, salió a defender a Armella.

Arias, sin bajar el tono de su voz y en una actitud bastante agresiva, se dirigió a Mancilla casi enardecido y ante su proximidad hizo el ademán de irse a los golpes, extremo al cual no llegó pese a la tensa situación desatada.

Afortunadamente la cosa no pasó a mayores, más allá de algunas palabras de tono enardecido, porque Arias recapacitó y pidió disculpas posteriormente a Mancilla quien aseguró que todo volvió a la normalidad y no hay problemas en la bancada del MAS.

“Yo pedí públicamente que no puede agredir a una mujer, él hizo el ademán de agredirme físicamente y no procedió más allá de unas cuantas palabras, después recibí las disculpas del asambleísta”, confirmó Mancilla a este diario.

“Lo que sí debemos entender todos es que a una mujer debemos respetar, sea o no sea de la directiva, presidenta o no, Mancilla hará respetar a la mujer sea de UDA, el MAS o ISA, no se puede agredir a una mujer porque todos hemos nacido de una de ellas”, afirmó el legislador.

Arias se vio enfático y hasta vehemente desde este miércoles cuando declaró sobre el Pacto del Quebracho y lo que llamó su lucha contra la corrupción, esa actitud siguió viéndose este jueves por la mañana, cuando sesionaba la Asamblea Legislativa Departamental ALDT.

La ALDT este jueves aprobó la Ley Intrapartidas que le permite a la Gobernación mover algunas asignaciones para atender lo urgente y necesario, como el trabajo eventual para muchos cesantes que precisan llevar el pan de cada día a sus hogares.

Los legisladores decidieron asignar más de un millón de bolivianos para proyectos de trabajo eventual, asimismo habrá movimientos internos para que las subgobernaciones encaren proyectos que deben continuar o deben ser concluidos.

Fernando Barral Zegarra

