Aldeas Infantiles SOS Tarija atiende a 734 niños

Aldeas Infantiles SOS Bolivia es miembro de la federación mundial SOS Kinderdorf Internacional que agrupa a más de 130 países, tiene la misión de lograr que los niños crezcan en el núcleo de una familia que les brinde todo el amor y protección necesaria, porque muchos de estos pequeños sufren de maltrato, abandono o la pérdida de algún familiar y la institución encuentra para ellos una nueva familia o los reintegran con algún miembro de su propia familia para mantener el vínculo, por ejemplo con los abuelitos.

NUEVO SUR entrevistó a la gerente de Aldeas Infantiles SOS Tarija, Patricia Serrano quien explicó el trabajo que realizan en pro del sector infantil en situación de vulnerabilidad. “En los diferentes servicios que nosotros damos, de base familiar y comunitaria, en la actualidad tenemos 734 niños y niñas con una atención directa donde intervenimos con las familias y las comunidades, y en alianza con el Estado tenemos otro grupo importante de población, que es aproximadamente de 300 niños más”, dijo Serrado.

Al valorar el rol de la familia, reiteró “nuestra base de trabajo se centra en poder enfatizar que un niño y una niña deben vivir en una familia. El trabajo no lo hacemos solos, lo hacemos con la alianza del Estado junto con el municipio de Cercado y la Gobernación en este caso el Servicio de Gestión Social Sedeges”.

En alianza con las instituciones mencionadas, Aldeas Infantiles SOS materializa servicios para los niños y las niñas en Tarija, entre estos la denominada “aldea” que es la familia SOS donde se reciben a los niños totalmente huérfanos. Esta acción se la realiza en asociación con el Sedeges, brindándoseles la oportunidad de tener una nueva familia, por siempre. “Estamos hablando de niños que por lo general son hermanitos. Por lo general, cuando existe una situación de abandono lo que pasa con el Estado es que las respuestas son los hogares o centros de acogida, donde los separan por género y edad. Nosotros somos una respuesta ya que la familia SOS le permite a ese niño mantener ese vínculo con sus hermanitos, somos esa instancia que priorizan los Juzgados para que el niño y la niña pueda permanecer junto a sus hermanitos y ellos pueden tener una madre para siempre, crean una familia para toda su vida allí. Tenemos una cobertura de 143 niños y niñas de 15 familias SOS”, expresó.

Prevenir la pérdida del entorno familiar

Serrano destacó que las nuevas familias no solo viven en la aldea de Alto Senac, sino insertas en la ciudad como cualquier otra familia. Al margen de este servicio también tienen un fuerte trabajo con la prevención, que se debe otorgar a los niños cuando hay pérdida del cuidado parental. “En los servicios de prevención tenemos el espacio de cuidado diurno, es una modalidad que lo que hace es minimizar el riesgo de la pérdida y el cuidado familiar, mediante el cuidado durante el día de los niños. Tenemos 100 niñitos que están en este servicio en alianza con la Gobernación, estos son niños en alta situación de riesgo, sus familias necesitan de este cuidado durante el día para poder salir a trabajar ,estas familias no pueden pagarse un servicio de protección como una guardería o una trabajadora del hogar y al margen son familias que necesitan desarrollar factores de protección, y trabajamos en el marco de habilidades de protección en violencia, inserción laboral para que tengan mejores condiciones de vida”, agregó.

La gerente señaló que en las familias de Aldeas Infantiles SOS se hace un trabajo de fortalecimiento para revertir, en corto plazo, la situación de riesgo social en la que se encuentran.

Por otra parte, señaló que existe un segundo nivel de riesgo en la prevención denominado contención y desarrollo familiar, orientado a familias con alta situación de crisis, que si Aldeas Infantiles SOS actúa de manera inmediata se desintegraran; por ende podrían desaparecer los cuidadores padre y madre, el niño quedaría en total indefensión.

Familia extendida

“Actualmente tenemos 270 niños en este servicio con un grupo aproximado de 80 familias. Este es un servicio que también está articulado con el Estado y precisamente se trabaja con el Sedeges, que hace un aporte al trabajo y también desde las competencias que le corresponde la Defensoría. El concepto es familia. En el caso de los niños ingresan desde los cero meses hasta su juventud. Los servicios de restitución del derecho se dan cuando el niño ya no está con el papá o la mamá, pero al margen de esto tienen la posibilidad de seguir viviendo en familia y ahí surge otro servicio que lo llamamos familia extendida”, dijo Serrano.

En el servicio el niño o la niña tienen la posibilidad de vivir con los abuelitos o el hermano mayor o las tías. En esta modalidad atienden a 27 niños, quienes hoy viven con su familia extendida dándoles la capacidad de poder mantener el vínculo con la familia y no ser institucionalizado, o sea, derivado a un centro de acogida.

Proyecto de reintegración familiar

La directora de Aldeas Infantiles SOS indicó “tenemos un proyecto nuevo que se llama reintegro familiar que está orientado exclusivamente a los niños que hoy están acogidos en los hogares del Sedeges. Son niños que están en esos hogares, pero muchos de ellos tienen familia; entonces nuestro esfuerzo está orientado a poder sacarlos de esos hogares, obviamente luego de una valoración, porque hay niños que están ahí por violencia o abandono y se debe analizar si puede o no retornar con la familia”.

Serrano mencionó que desde esta institución trabajan para evitar la problemática de los niños en situación de calle, la trata y prostitución infantil que se da cuando no hay respuesta previa del trabajo de prevención. Esos niños no estarían en la calle si tuviesen una familia que los cuiden, protejan, amen y respeten.

“Lamentablemente existe una situación disfuncional en las familias, que ante un alto nivel de maltrato, que es una variable fuerte en Tarija, este niño es expulsado a la calle; entonces en lugar de estar en un seno familiar que me maltrata, golpea y pega estoy en la calle .Todos nuestros servicios prevén que el niño pueda estar en la familia y evitan la situación de calle, evitan la delincuencia, drogadicción y lo que es la vida marginal”, indicó.

Resaltó que entre los cientos de historias de vida que podría contar a lo largo de su experiencia en Aldeas Infantiles SOS, optó por hacer énfasis en lo que sucede detrás de los casos de feminicidio, dado que Aldeas Infantiles SOS es parte de una red conformada por aproximadamente 35 instituciones lideradas por la Defensoría del Pueblo. “La red tiene un nombre importante, es un llamado a la acción y tiene el nombre (Por el derecho a vivir en familia). Lo que hacemos como socios en esta red es un trabajo de todas las instituciones, para priorizar al niño y poder juntos responder en sociedad a la situación de los niños y niñas; ahí surgen por ejemplo los casos de feminicidio donde lo que pasa es que la madre ha fallecido, pero el padre es el que ha generado esta muerte y lo que queda es hacer que este niño sea institucionalizado. Ante esto, Aldeas Infantiles junto a esta red propone otra alternativa que es la familia extendida de los pequeños”, oostuvo.

En torno a esta temática, Serrano dijo que recuerda un caso de feminicidio en particular al que denominó como uno de los más impactantes y a raíz de ello, hoy en día, dos niños viven con sus abuelitos pero al margen de eso ambos son parte de una familia que estará con ellos por toda su vida.

Tarjetas navideñas para recaudar fondos

“Una de nuestras formas de recaudar recursos, de manera local, es la venta de las tarjetas de navidad. Esta es una principal campaña que tenemos en la que hacemos el llamado a la sociedad para que pueda unirse a esta causa maravillosa, que es otorgarles a un niño y una niña una historia diferente y recuerdos de una infancia en familia. Esto permite a las familias dar un regalo de Navidad, regalar una tarjeta a un ser querido pero también darle una Navidad por siempre a un niño y una niña. Este trabajo es junto a toda sociedad y ahí va mi agradecimiento, a todas las empresas que son parte de este movimiento por los niños”, sostuvo Serrano.

Aldeas Infantiles SOS cuenta con amigos SOS, que son aquellas personas anónimas que con un gran corazón permanentemente están apoyando a la causa en busca de que más niños puedan tener una familia y una vida mejor. “Aldeas infantiles es lo que es gracias al trabajo y el aporte de estas personas anónimas que mes a mes aportan”, finalizó.

María José Oliva Grimalt

