Sub Gobernador de Cercado denuncia que la Gobernación ha recentralizado la Canasta Alimentaria

La Gobernación de Tarija, a través del proyecto de presupuesto 2018, determinó recentralizar la otorgación de la canasta alimentaria a los adultos mayores, de acuerdo con el subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, tras haber sido informado de este extremo. “La Gobernación ha decidido recentralizar la canasta y pasarla a la Secretaría de Desarrollo Humano”, declaró al calificar de centralista, secante por completo y hasta egoísta esta determinación conocida también por los adultos mayores.

Torres anticipó que pondrán en conflicto a un sector altamente sensible, al referirse a los adultos mayores, cuyo dirigente Francisco Torrejón Claure, informó que llamaron a una reunión para este jueves al sector y no descartan una huelga de hambre. “La decisión de centralizar va contra la lógica de la Ley de la canasta alimentaria, que es de que cada subgobernador administre este programa en su jurisdicción en el entendido de que conoce a su gente, la región, que tiene hábitos alimenticios diferentes”expresó Tel Sub Gobernador.

De acuerdo con Torres, además de pasar el programa a una Secretaría que no conoce el tema, es vulnerar la ley, transgredir la norma, tampoco socializó la decisión de manejo del programa por la Gobernación, el subgobernador no conocía el asunto.

El subgobernador sostuvo que se actúa con mucha irresponsabilidad para con el departamento de Tarija, desconoce los motivos para esta determinación, intentó conversar con el gobernador Adrián Oliva Alcázar y el secretario de Economía, sin resultado. “Toman la salida de no hablar, de no esconderse y no decir nada hasta que la Asamblea se vea obligada a aprobar la ley del presupuesto porque no se consolidaría en el Presupuesto General del Estado PGE y esto está mal porque es hasta ilegal”, insistió la autoridad.

“La Gobernación tomó algunos programas que llevaba adelante la Subgobernación, sin resultados esperados, como el parque industrial que actualmente está en nada, es probable que la canasta alimentaria se acabe a partir de decisiones como la tomada”, agregó Torrez y confirmó que los adultos mayores están convocando a una reunión extraordinaria para este jueves, estará de su lado, si salen en marcha estará presente. “No es un problema que yo lo he originado, sino la Gobernación”, concluyó.

Por su parte, el dirigente de las personas de la “tercera edad” Torrejón, sostuvo que el temor es que la canasta alimentaria desaparezca como ocurrió con el Programa Solidario Comunal Prosol el año pasado y otros programas, ante la caída de los ingresos y la falta de recursos económicos necesarios para su subsistencia.

Fernando Barral Zegarra

