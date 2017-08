Dos frentes pugnarán por el rectorado de la UAJMS

El presidente del Comité Electoral de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho UAJMS, Gualberto Figueroa, informó que este viernes se presentará la lista oficial de los candidatos también enfatizó que a los cargos de rector y vicerrector se presentaron dos frentes.

El presidente electoral apuntó que uno de los frentes está encabezado por el ingeniero Gonzalo Gandarillas en calidad de candidato a rector y como vicerrector al licenciado Ricardo Colpari. Mientras el otro frente está conformado por el licenciado Carlos Cabrera para rector y a vicerrector el licenciado Jaime Condori.

Indicó además que las impugnaciones pueden realizarlas los delegados de los frentes participantes y tienen dos días para hacerlas al asegurar que la segunda fecha culmina hoy. A su vez, acentuó que hay 15 candidaturas para decanos, que en algunas Facultades son dos frentes y en otras solo uno.

“Los decanos presentaron varias candidaturas, únicamente un frente ha presentado dos o tres candidaturas a nivel de Decanatura. La primera vuelta está prevista para el 19 de septiembre y en caso de darse una segunda vuelta la misma será el 22 de septiembre”.

Para recordar el exrector de la UAJMS, Javier Bladés, el pasado 14 de agosto, indicó al NUEVO SUR que lo que quedó de su gestión fueron más pros que contras, destacó que espera que en este proceso eleccionario la familia universitaria se una y elija a un candidato con pleno consenso para que el mismo pueda manejar la casa superior de estudios como debe ser.

De otro lado, el estudiante Paolo Martínez, quien fuera también uno de los portavoces de los estudiantes en las pasadas elecciones, subrayó “ya se oficializaron dos candidatos que son Gandarillas y Cabrera, y la verdad que eso nos preocupa un poco porque es una muestra de que la Universidad se ha polarizado.

Existen dos fuerzas que pugnan en el rectorado y muchas veces llevan ese debate a otro nivel; lógicamente que uno representa a los conservadores, es decir, alas viejas estructuras que han gobernado más de 30 años la Universidad y es lógico que no van a querer perder por nada del mundo ese espacio de poder que tienen, y cuentan con cierto apoyo gubernamental al parecer del Movimiento al Socialismo MAS y de la misma FUL”.

En este contexto acotó, otro sector que no ocupó nunca un espacio en el poder universitario se muestra contrario a lo que es esta estructura de poder, por lo que resaltó que esto llevó a polarizar dicha universidad. “Nosotros esperamos que se realicen debates y se conozcan las propuestas porque lo que hemos visto, hasta el momento, son puras difamaciones de un lado y del otro que no le hacen nada bien a la comunidad universitaria; porque al ser una institución enteramente académica y superior debería de primar el debate y las propuestas, y no así chicanearías que lo único que hacen es distraer la atención de la gente”, concluyó.

María José Oliva Grimalt

