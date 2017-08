Conclusión del III Encuentro de Empresarios Tarijeños: “Tarija sufre recesión económica”

Dos años de crecimiento negativo de la economía de Tarija empeoraron la severa recesión económica que enfrenta y que en lugar de superarse tiende a profundizarse, de acuerdo a diagnóstico presentado en el III Encuentro de Empresarios Tarijeños.

“Para los economistas hay recesión económica cuando hay dos trimestres con tasas de crecimiento negativas, en Tarija no tenemos dos trimestres, tenemos dos años de crecimiento negativo”, enfatizó el consultor Gabriel Gaite Úzqueda que elaboró el diagnóstico presentado.

“Es recesión económica, no es baja de la producción o ralentización de la economía, no, es recesión económica del departamento de Tarija y eso es demostrable por el conjunto de otros indicadores”, agregó el economista frente a empresarios y autoridades.

“Tarija es el único departamento del país con tasas negativas en los dos últimos años, lo que cayó es la producción y el valor de la producción. El año 1988 contribuía con el 13% de la producción de hidrocarburos en Bolivia. Fue subiendo los siguientes años, el 2011 llegó a 67%, el 2016 cae, pero sigue siendo alto, 64%; sin embargo, los otros sectores que no son hidrocarburos, ‘son para llorar’, la agropecuaria, industria contribuyen con 3% del total nacional. Desde el punto de vista industrial, no somos prácticamente nada”, sentenció al remarcar que la agropecuaria y la industria son los generadores de empleo y riqueza en el departamento, pese a ello fueron abandonados estos sectores, no tuvieron apoyo.

“Es uno de los motivos por los cuales tiene que cambiarse la matriz productiva departamental no se puede continuar así, dependiendo de un solo sector de la economía que tira abajo todas las posibilidades que se tiene actualmente”, agregó el profesional.

“El Producto Interno Bruto PIB per cápita, indicador indirecto, el 2005 era de 2.435 dólares por persona fue aumentando hasta el 2014 cuando llegó a 8.691, estaba bien similar a Méjico o Colombia; pero el 2015 y 2016 cae a 5.033, es una caída vertical. Tarija sigue siendo el departamento con PIB más alto de Bolivia, sin embargo, la diferencia cada vez es menor, prosiguió al añadir que en el campo de las exportaciones el 2015 Tarija fue el primero, después estaban Santa Cruz y Potosí, Sin embargo, el 2016 cae al tercer lugar, las exportaciones de Tarija cayeron de 2.214 millones de dólares a 1.491 en un solo año, estas exportaciones tienen el 99,58% de hidrocarburos, la exportación de Tarija es totalmente hidrocarburífera. Gas natural el 98%, Gas Licuado de Petróleo GLP 1,27% que desde el año 2016 empezó a exportar con la planta separadora del Chaco, la industria apenas aporta con cuatro millones equivalente al 0,27%, otros 2,2 millones, sin hidrocarburos la exportación tarijeña es bajísima. “Hay cero exportación de azúcar, antes Tarija exportaba azúcar, ahora no se puede hacer zafra en Bermejo, tenemos caña, tenemos ingenio y no podemos coordinar, lo que hacemos es dispararnos unos a otros, tal vez se busca la muerte de esta industria”, ironizó.

Producción de gas de Tarija está en caída

La producción de gas natural de Tarija está en caída, el 2014 era de 40,82 Millones de metros cúbicos día (MMmcd) el 2015 bajó a 39,9 MMmcd y el 2016 a 36,59 MMmcd, lo mismo sucede con los líquidos, de acuerdo con el consultor Gabriel Gaite Úzqueda.

La producción de gas disminuye en los diferentes campos, Sábalo estaba produciendo hasta 18,4 MMmcd, el 2016, aunque es un dato preliminar bajó a 15,8 MMmcd. Margarita el 2016 produce 7,2 MMmcd sigue subiendo y se transforma en el campo más importante de Bolivia.

El Campo San Alberto producía 11 MMmcd; sin embargo, cayó a 6,2 MMmcd, “este campo está en franca declinación”, afirmó al indicar que esto es natural, no podrá revertirse, la producción de Margarita compensó algo, pero no lo suficiente.

Las reservas de gas de Tarija, de acuerdo al último dato oficial del 2009, “todo parece manejarse en una caja negra porque no hay más información oficial”, era de 84,4% del total nacional y el 92,7% en cuanto a líquidos, petróleo, condensado y gasolina natural.

Fernando Barral Zegarra

