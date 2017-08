Sub Gobernador de Cercado manifiesta apoyo al pago de regalías por lo que se produce cada provincia

El subgobernador de Cercado, Jhonny Torres Terzo, declaró que comparte el planteamiento de que el 45% del total provincial debe ser para cada provincia productora de hidrocarburos, no solamente en el caso de Tarija, sino del país. “Lo he manifestado hace tiempo, tampoco es una propuesta de O’Connor (provincia) es de todos, todos los que estamos fuera del 45% lo que estamos pidiendo es que este 45% sea de lo que se produce en la provincia, ¿qué de injusto tiene eso?”,se preguntó.

“Si la provincia O’Connor produce hidrocarburos, que reciba el 45% del total que produce, si Bermejo produce, que también reciba su 45% del total provincial, el saldo, el 55%, será para las provincias no productoras”, explicó la autoridad y reconoció la existencia de un proyecto de ley, con el cual no está de acuerdo, que mantiene el 45% del total departamental para el Chaco y del 55% restante, otorgar 15% a O’Connor y otros 15% a Bermejo, el saldo, 25% para las provincias no productoras. “Eso terminaría de liquidar al Departamento, entonces por justicia, por un carácter de justicia, de lo que se trata es de que cada quien tenga lo que le corresponde. El Gran Chaco es un gran productor, por tanto recibirá su 45% de esa gran producción”, ilustró.

“No puede ser que el Chaco, además de su 45%, se lleve también lo poco que produce Bermejo y de la provincia O’Connor. Quiero dejar claramente establecido que no estoy hablando de otro tema que no sea ese, no estoy llevando al debate ninguna otra cosa más. Pedir el 45% del total provincial es lo correcto, es lo justo, si la provincia Cercado llegara a producir que reciba su 45% del total provincial, es lo apropiado, insistió el subgobernador sobre este tema considerado por varias fuentes como conflictivo.

Sobre el proyecto de presupuesto 2018 de la Gobernación, considerando criterios de que está terminando de dividir al Departamento, contestó que la consolidación de la autonomía regional como se dio, con dos presupuestos. “Es nomás la división de Tarija”, afirmó.

“Tarija tiene dos MAE (Máximas Autoridades Ejecutivas) una de la autonomía departamental y otra de la regional; ahora se ha dado lo que tenía que ocurrir, lo que estaba ahí, irá a la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de presupuesto”, agregó Torrez.

“Un presupuesto de la autonomía regional con el 45% y otro del departamento de Tarija con el 55% eso está clarito, qué más necesitábamos nosotros para que haya dos departamentos, el gobernador no tiene ninguna tuición sobre el presupuesto del Chaco”, concluyó la autoridad.

