Programa de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino brinda capacitación en barrios de la ciudad

El programa de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino que ejecuta el Gobierno Municipal de Cercado, se contactó con mujeres que por diferentes razones entre ellos el “temor y la vergüenza” no se realizaron nunca la prueba del Papanicolaou. Hasta la fecha se brindó capacitaciones a 16 barrios y la participación en las ferias.

Mónica Jaimes, directora de la Mujer y de Servicios Legales Integrales, de la Secretaria de la Mujer y la Familia, informó que en esta gestión se llegó con información preventiva de sensibilización a todos los barrios que corresponden a los distritos 10 y 11, entre ellos Corazón de Jesús, Justo Juez, Che Guevara, Jesús María, etc. “Posterior a los talleres de sensibilización, las mujeres que desean realizarse la prueba del Papanicolaou, son registradas y se les aprovisiona una ficha con fecha y hora para que eviten hacer filas en los centros de salud”, dijo.

Las mujeres que van a realizarse la prueba del PAP, tienen que tomar algunas previsiones como; programar la toma de la muestra días después de haber finalizado su menstruación, no tener relaciones sexuales 2 día antes de la toma de la muestra, no usar medicinas vaginales óvulos, espermicidas, no hacer duchas vaginales dos días antes de la toma de la muestra, no tener flujo vaginal, etc. detectado a tiempo se puede prevenir.

Jaimes, aclaró que en esta semana además de estar presentes en los barrios, también se inició con la prevención del cáncer cervico uterino en las unidades educativa con los estudiantes de 4, 5, y 6to de secundaria.

