Continúa la venta de bebidas alcohólicas en las tiendas delos barrios de la ciudad

En la ciudad de Tarija persiste la venta de bebidas alcohólicas en muchas tiendas de barrio, donde quienes las venden no tienen en cuenta la edad del comprador ni la hora en la que realizan esta actividad. Tal accionar ocasiona consecuencias indeseables y latentes, pese a las advertencias de posibles clausuras por parte del gobierno municipal.

La población tarijeña empieza a tomar conciencia de las fatales consecuencias que produce el consumir bebidas alcohólicas en exceso, sobre todo accidentes y hechos delincuenciales continuos debido al alcohol.

En el transcurso del día de ayer, a través de las redes sociales un vecino del barrio Villa Fátima manifestó su preocupación respecto a que una tienda de barrio ubicada en la calle Delfín Pino, antes de la Avenida La Paz, ocasiona molestia e incomodidad para a los vecinos que habitan cerca. La persona dijo que cada semana la gente llega hasta ese lugar, a cualquier hora, para comprar bebidas alcohólicas. Informó que ayer domingo durante toda la madrugada esa tienda estuvo con la puerta abierta.

La intendenta municipal, Rosa Mendoza, dijo al NUEVO SUR que en cuanto supo del caso fue hasta esa tienda, para poder corroborar la irregularidad y con diferentes instancias del municipio tomar las acciones que correspondan. “He ido efectivamente al lugar, tomé fotos justamente cuando la vendedora le estaba vendiendo a un parroquiano un vaso preparado con alcohol, ya tienen conocimiento todas las autoridades del municipio y el día lunes tomarán cartas en el asunto. Yo soy muy comprometida con mi trabajo, cuando tomo una obligación o una responsabilidad me gusta hacerlo personalmente, tomo muy en serio el trabajo que me dan, como esta mañana que fui personalmente al lugar y comprobé lo que estaba pasando”, dijo.

Mendoza apuntó que tanto la Guardia Municipal como el director de Ingresos están al tanto de la irregularidad para tomar asumir determinaciones y destacó personalmente hará el seguimiento del caso. “Esto es un trabajo conjunto, ellos tienen que ir y verificar que la licencia no es para el expendio de bebidas alcohólicas y peor en la noche. Como Intendencia vamos a proceder a salir a realizar continuos operativos, no vamos a darlos a conocer hasta el momento de estar cerca del lugar. Este trabajo se venía haciendo, pero quizá no de modo constante por lo que a raíz de tantas denuncias nosotros nos vamos a dirigir a todos los lugares donde surjan este tipo de denuncias”, indicó.

Controles continuos

La funcionaria municipal explicó que lleva tan solo una semana ejerciendo su cargo como máxima representante de la Intendencia, por lo que está proyectando bastantes operativos de control en las tiendas de barrios, mercados, supermercados y comedores. “Estoy trabajando arduamente con mi brazo operativo, que son los inspectores y gracias a Dios son un gran apoyo; así como llegamos a esta tienda en Villa Fátima vamos a llegar a todos los lugares, así que la gente tiene que tener mucho cuidado con lo que hace porque irregularidades como esta son motivo para clausura”, expresó.

Para finalizar, enfatizó que si esta tienda ya tiene varias notificaciones a raíz de irregularidades como el manejo inadecuado de la misma, se procederá con la clausura definitiva conforme lo establece la norma.

Seguridad Ciudadana

“La Guardia Municipal ha hecho seguimiento a este local en particular. Todos los días la Guardia Municipal realiza los controles respectivos al igual que la Intendencia, si se encuentra un lugar en donde hay un excesivo consumo de bebidas alcohólicas o no está cumpliendo con la finalidad de su licencia se hace un acta y se remite a Ingresos e Ingresos resuelve esto a través de una multa y en su caso la clausura, pero es bueno recalcar que todos los días se hacen estos controles con mayor razón por el Plan de la Gente que realiza el licenciado Rodrigo Paz”, dijola directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Susana Pantoja.

Pantoja acentuó que una de las temáticas más concurrentes es el expendio de bebidas alcohólicas en lugares no permitidos o en tiendas o locales, que no tienen la licencia pertinente para la venta de alcohol. “En base la gran cantidad de denuncias la Guardia Municipal y la Intendencia realizan los controles y la socialización de la Ley 259, pese a todo esto no falta la gente y las vendedoras que incumplen la obligación de la venta de bebidas alcohólicas y en el caso de las tiendas generan problemas por el alcohol en granel. Otro problema es que venden alcohol a menores de edad y no es que no sepan que esto está prohibido, todo el tiempo se les está haciendo la socialización de la Ley 259 y lamentablemente a sabiendas incumplen muchos” , sostuvo.

La directora subrayó que al encontrar este tipo de irregularidades en primera instancia se procede a emitir una multa, a quienes venden bebidas alcohólicas sin tener la licencia para ese tipo de actividad, así estas tienen que cancelar en Ingresos para habilitar su venta, de no hacerlo y como una última sanción está la clausura. “Todos saben que para toda tienda de barrio o local, al momento de obtener su licencia de funcionamiento esta también una papeleta de advertencia que indica que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad, que no pueden consumir bebidas alcohólicas a granel ni aperturar más tarde de las 23.00 horas, por lo que todas esas advertencias se las realiza al momento de obtener la licencia de funcionamiento”, declaró.

Asimismo pidió a todas las propietarias de las diferentes tiendas de barrio tener mayor conciencia, ya que al vender bebidas alcohólicas a menores de edad no solamente están incumpliendo la ley, sino que están haciéndole un daño terrible a la sociedad. “Es importante que cumplan con toda la normativa legal, lamentablemente también venden a los parroquianos. Nosotros con la reglamentación 259 estamos prohibiendo que las tiendas de barrio vendan alcohol puro o medicinal ni alcohol a granel”, concluyó.

María José Oliva Grimalt

Comparte Facebook

Twitter