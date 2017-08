Voluntaria belga presentó obra de teatro para promover educación de niños desfavorecidos

En pasados días se llevó a cabo la representación teatral y musical de Alison Jane Bell con la cooperación de dos reconocidos profesores de la ciudad, Javier Michel, director del Ballet Libertad y Gualberto Cadena en la música en la Casa de la Cultura.

Por tercera vez con la ONG Educación y futuro, EDYFU, Alison arribó a Tarija como voluntaria. Bell apuntó “conozco desde Bélgica, es un proyecto para promover la educación de los niños desfavorecidos. Así fue fundada la asociación El Amanecer en Bélgica, de esta manera entré en órbita de EDYFU, esta es la tercera oportunidad que estoy en Tarija para vivir una experiencia más y ver a mi ahijado Cristian”.

Alison Jane Bell es de origen francés, pero vive y trabaja en Bélgica. Además sigue cursos de teatro, luego de haber elegido poemas de prueba, ella los compartía en veladas con amigos, gustosa de la literatura francesa, decidió estudiar la filología francesa.

La obra que presentó

La elección del pasaje fue recabada de un libro muy conocido en Francia. Madame de Maintenon, segunda esposa del Rey Luis XIV, dentro de un matrimonio morganático, no conocido y muy humilde, sin fortuna, pero esta persona era muy culta, ahí es que se explica en el pasaje cómo el Rey había confiado sus hijos ilegítimos a vivir en el anonimato.

Todo esto ha sido puesto en escena y llevado a una obra de teatro desarrollada en la Casa de la Cultura, todo, hasta el mínimo detalle. Bell comentó: “el año pasado ya en la Casa Dorada ya había declamado, las niñas del albergue EDYFU ya habían cantado, y esta vez como yo conocía el Centro Franciscano por medio del doctor Manuel Gómez, quien toca la guitarra. Es así que él y sus amigos tocaron posteriormente de allí es que me aconseja a Gualberto Cadena, profesionales del rubro. Gracias a la Casa Dorada me dieron el número del director del ballet y por suerte tenía esta ropa, me sentí entusiasmada y más porque él se sintió identificado con la obra, me ofreció todo lo que podía y estaba a su alcance; sin embargo, todo salió perfecto”.

El regreso de Alison es incierto, espera hasta el próximo año estar de vuelta, con la idea firme de no solo realizar teatralizaciones o cantar, sino a su vez ayudar y conversar con niños de EDYFU a quienes quiere mucho y extrañará, afirmó. De igual manera, comentó que ha tenido acercamiento con el Gobierno Municipal y secretarios para lograr arreglos y avances en los espacios del parque infantil donde habitan niños del Centro Libélula.

Bell agradeció la colaboración de Nils Puerta Carranza, director de la Casa de la Cultura, la familia Paz, a tres secretarias del Concejo Municipal, que recuerda que llegaron con un bouquet de flores el día de la presentación y que agradece mucho ese detalle, a Sandra Antelo docente de francés de la Facultad de Idiomas de la UAJMS y además a todos quienes han sido parte de esta nueva aventura.

En su despedida Alison explicó “me siento como en casa, aunque sé que no es mi casa, pero la gente es muy amable y acogedora. Como yo canto con los niños, vivimos en Tarija, bella ciudad, vivimos en Tarija, Tarija te queremos, Tarija linda tu cautivaste mi corazón, en ti quiero vivir y morir (risas)”.

