Tribunal Supremo Electoral TSE ratificó a Johnny Torrez como feje departamental del MNR

El Tribunal Supremo Electoral TSE ratificó a Eduardo Siles como jefe nacional y a Jhonny Torres Terzo jefe departamental del Movimiento Nacionalista revolucionario MNR, informó el dirigente nacional Walberto Gareca Cavero al mostrar fotocopias de la resolución citada. “Esto les saca a Eddy Morón Osinaga y los interventores que ha tenido el partido en Tarija como Alfonso Lema Grozs, que ha intervenido al MNR sin tener ninguna documentación, incluso sin estar inscrito en el partido”, afirmó

Al decir que Lema perjudicó notablemente al MNR ya que en las últimas elecciones Torres tenía que ser candidato a gobernador, Gareca agregó que su partido lo procesará junto a Daniel López, en el Tribunal de Honor existente.

Lema Grozs respondió que está dedicado a su labor de concejal, legislar y fiscalizar, no está dedicado a las peleas políticas, no tiene tiempo para eso. Aseguró ser militante del MNR, pero no de aquel que está en manos del TSE en función a conveniencias.

Nuevo Sur

Comparte Facebook

Twitter