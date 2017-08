Municipio estudia el reordenamiento de las rutas y la contaminación ambiental en la ciudad

El secretario de Medio Ambiente del Gobierno Municipal, Álvaro Orozco, informó de qué manera organiza reuniones previas con la Secretaría de Movilidad Urbana para el reordenamiento de las rutas y considerar el problema de la contaminación ambiental, que el transporte ocasiona sobre todo en el casco viejo de la ciudad.

Orozco recalcó que están trabajando para generar políticas que medirán todo el parque automotor de Tarija, aunque ya se hizo la revisión a los micros con GNV no fueron aprobados por el alto grado de contaminación. “En torno al reordenamiento de las rutas, nos tenemos que reunir con el secretario de Movilidad Urbana para ver el trámite concreto, para poder ejecutar un plan a corto plazo, es parte del proceso de mejorar el tema de restricción vehicular en la zona y ver otros temas también que podrían ser paliativos para mejorar”, dijo.

El secretario municipal argumentó que existe un parque automotor de 556 micros, señaló que hasta el 15 de agosto un 77% del total ha sido revisado. “Eso no significa que todas (las unidades de micros) han aprobado, fueron 400 revisadas; lamentablemente el GNV no ha pasado (la prueba) porque nos reporta, de acuerdo a la norma boliviana, excesos en la contaminación. Sin embargo no son temas que no tengan solución, estamos en ese proceso. El autotransporte se ha puesto en campaña para poder hacer medir a todos sus micros, el tema es empezar a medir también a los vehículos particulares. Estamos generando políticas para poder medir a todo el parque automotor de Tarija”, finalizó

María José Oliva Grimalt

