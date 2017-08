Ministerio de Trabajo espera fallo arbitral sobre COSETT

Tras 26 días de las medidas de presión establecidas por los trabajadores de la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija Cosett, el representante legal del Ministerio de Trabajo en Tarija, Ramón Vilca Romero, aseveró que están analizando la problemática y aún esperan en las próximas horas, que el juez se pronuncie sobre un fallo arbitral presentado anteriormente.

Según Vilca “en la determinación del juez se presentó un laudo arbitral, que se generó el 2015. Ese laudo arbitral debería de haberse cumplido plenamente en los términos y en los plazos establecidos del mismo laudo y ahora estamos esperando que el juez determine, de manera coercitiva, el cumplimiento de este laudo y en caso de no cumplirse en todo el contexto completo, los trabajadores, agotada esta instancia, podrían haber entrado en un paro legal”.

El representante del Ministerio de Trabajo también mencionó que escuchó al presidente del Consejo de Administración manifestar, de manera pública, que no cumplieron el laudo porque no cuentan con los recursos correspondientes. “Priorizaron otros temas dentro de la Cooperativa, esto da a entender que hay un incumplimiento de este laudo arbitral y por lo tanto, como dice la Ley General del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo hay instancias donde se debe hacer cumplir de manera coercitiva y en caso de no cumplir el laudo arbitral el paro tendría que determinarse como legal”, concluyó el funcionario.

María José Oliva Grimalt

