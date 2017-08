Surgen peleas al interior de los sindicatos del Municipio de Cercado

Pretenden crear un nuevo sindicato entre los trabajadores de Obras Públicas del municipio y de la Empresa Municipal de Aseo de Tarija EMAT, esto es irregular porque existe uno y no debe haber dos, esto es movido por el exgerente de EMAT, Rolando Ruiz, manifestó Carlos Salvatierra Mendoza secretario ejecutivo de la Federación de Constructores de Tarija y fue apoyado por Walter Oropeza Cruz, quien recientemente fue reelegido como ejecutivo del sindicato de Obras Públicas.

Al respecto, el aludido Ruiz y el alcalde municipal Rodrigo Paz Pereira mostraron su sorpresa por estas declaraciones, señalando desconocer absolutamente esta situación.

Para Salvatierra y Oropeza, este sindicato nació aglutinando a los trabajadores de Obras Públicas y de EMAT formaban un solo sindicato, pero que ahora quieren crear un nuevo sindicato que agrupe de manera exclusiva a los trabajadores de EMAT y los trabajadores de Obras Públicas se queden con el primer sindicato.

Ruiz señaló en este sentido que “EMAT ha creado un nuevo sindicato, EMAT pertenecía al sindicato de la posta municipal, pero desde hace un año ellos por decisión propia han decidido separarse del sindicato de la posta”.

Continuó “y por supuesto mi persona como ejecutivo, como director en ese tiempo de EMAT, no ha tomado y no ha intervenido para nada en esa decisión, yo creo que son conjeturas que realmente no corresponden ¿no?”.

Paz Pereira manifestó “no entiendo qué tiene que ver la Federación de Constructores con la posta, o sea, no entiendo la relación”, refiriéndose a que la Federación de Constructores solo debe aglutinar a empresas privadas y la “posta municipal” es una Secretaría del gobierno municipal.

“Segundo: en los temas del sindicato esta tarde (ayer) me he reunido con toda la nueva directiva del sindicato municipal y estamos pensando los nuevos proyectos para desarrollar para los compañeros trabajadores, para que sea el sindicato el principal motor de desarrollo de nuestro municipio”, acotó.

Salvatierra reiteró que la creación de este nuevo sindicato por parte de Rolando Ruiz, tenía la única intención de lograr defensores de su cargo para continuar siendo el ejecutivo de EMAT.

Oropeza comentó que el sindicato de trabajadores de Obras Públicas fue creado en el año 1955 y que se creó junto con EMAT, recordó que su anterior directorio era conformado también por trabajadores de la empresa de aseo, y que estos cuatro fueron los que iniciaron la división y el paralelismo.

Los nombres de los forjadores de división dijo que son: Esteban Flores, Edgar Santos, Freddy Mercado y otra persona que en esos momentos no recordó el nombreAcotó que este tema ya fue puesto a conocimiento de la Federación y la Confederación de Constructores, para que ellos emitan un castigo a los sindicados, concluyó.

Mario Enrique Espinoza

