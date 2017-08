Subgobernadores no conocen techo presupuestario 2018

Por lo menos, los subgobernadores de Padcaya, Rufino Choque Alarcón y de El Puente, Bartolomé López Guerrero, no conocen el techo presupuestario que tienen para el 2018, ambos esperan que sean superiores al actual ante las necesidades crecientes en sus regiones.

Choque espera conocer esta semana su techo presupuestario mientras tanto no puede hablar mucho, su presupuesto este 2017 es de 40 millones de bolivianos, esperan superarlo el 2018, reconoció que los desembolsos este año no fueron normales y tuvieron problemas.

La crisis económica continúa en Tarija, esperamos superarlo con el crédito que está gestionando la Gobernación, agregó mientras su colega López respondió que tampoco conoce su presupuesto, dijo que precisan unos 80 millones de bolivianos.

“Parte para pagar y parte para iniciar proyectos nuevos”, dijo al recordar que el 2017 tienen un presupuesto de unos 35 millones, inicialmente era 30 millones, con las modificaciones lograron aumentar unos cinco millones.

Enfoque de género

El Plan Operativo Anual 2018 POA de la Gobernación no tiene enfoque de género, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental, María Lourdes Vaca Vidaurre, al informar que asigna para este componente menos del 1% del total.

De acuerdo con la legislación nacional, la asignación no solamente para asuntos de género, sino la problemática de los derechos humanos tiene que ser del 30% del total, como confirmaron una reunión con 15 organizaciones relacionadas al tema. “Lamentablemente eso no ocurre así y hemos visto que no existe ni el 1% asignado, en consecuencia esto preocupa y se recomendó a la Asamblea una Minuta de Comunicación para el gobernador, pidiéndole que asigne los porcentajes establecidos por ley”, dijo.

La legisladora de Camino al Cambio CC explicó “eso quiere decir que existen proyectos no solamente en el ámbito productivo, sino también tecnológico, participación, para garantizar los derechos de las mujeres y que no sean violentados”.

Esto no quiere decir sacar presupuesto de otras partidas, sino respetar el enfoque de género que está reglamentado de acuerdo con el presupuesto departamental, sostuvo al estimar que el presupuesto 2018 de la Gobernación supera los dos mil 500 millones de bolivianos.

De este total el 45% se va al Gran Chaco, este presupuesto es muy inferior con relación al 2014, cuando el departamento tuvo uno de los presupuestos más altos de su historia; sin embargo, esto no quiere decir que no tengan que invertirse los recursos de forma estratégica. “Es la primera vez que las organizaciones de la sociedad civil tienen la oportunidad de encontrarse con la gobernación para recibir información y plantear sus observaciones en el tema de género y derechos”, destaca el documento difundido por las organizaciones.

El documento añade “se observa que existe falta de conocimiento del enfoque de género en la planificación, dado que se contemplan en este rubro, programas generales para la población, como servicios básicos o infraestructura que no tienen el componente de género”.

La Asamblea Legislativa Departamental postergó dos veces el tratamiento del proyecto de presupuesto de la Gobernación, precisamente por las observaciones existentes, es poco probable que esta semana sea tratado, los legisladores este miércoles sesionan en Bermejo.

Este proyecto de presupuesto tiene que ser abordado la próxima semana, considerando los plazos existentes para su envío al gobierno nacional y su incorporación en el proyecto de Presupuesto General del Estado PGE correspondiente al 2018.

Fernando Barral Zegarra

