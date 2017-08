Se nota incertidumbre sobre la reunión tripartita acerca de la planta de tratamiento de aguas residuales

Marcada incertidumbre se observa, respecto la reunión programada para este 23 de agosto por las instituciones y organizaciones impulsoras de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tarija, como la Gobernación, el gobierno y el municipio.

En la reunión del ocho de agosto se determinó efectuar otra reunión más contundente sobre este proyecto de la planta de tratamiento, una vez subsanadas algunas observaciones del gobierno al informe elaborado por la Gobernación.

El presidente del Distrito diez, Ricardo Pacheco Flores, uno de los impulsores del proyecto, informó que se mantenía el criterio de efectuar la reunión en la Gobernación para ponerse de acuerdo y superar todo lo que faltaba. “Esperemos que se lleve a cabo la reunión, no nos han invitado, pese a que el gobernador tenía que considerarlo y hacernos la invitación, no nos han invitado o sea que no sabemos la hora, no sabemos a ciencia cierta si hay la reunión”, expresó.

No obstante, también hizo notar que hace cinco días le confirmaron la realización de la reunión, después no se dijo nada más, tampoco se conoce si llegó la comisión del Viceministerio de Medio Ambiente y aguas, para participar.

Consultado qué debería haberse subsanado del informe de la Gobernación, Pacheco respondió que no tiene información precisa, aunque la Gobernación tenía que haber enviado información adicional al Viceministerio a más tardar hasta el ocho de agosto.

A pesar de ello y según Pacheco este Viceministerio habría informado que no se envió nada hasta hace unos cinco días. Dos diputadas de Tarija, cuyos nombres no precisó, averiguan lo que realmente falta y quién está fallando, eso se aclarará en algunas horas.

Pacheco pidió al gobierno nacional, la Gobernación y al Gobierno Municipal dejar de lado sus intereses políticos y piensen en la necesidad de resolver el problema de saneamiento de Tarija, que cada día empeora y deteriora no solo el medio ambiente, sino también la salud.

Este diario habló con el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Pablo Avilés, quien aclaró que el proyecto está a cargo de Obras Públicas. Entonces NUEVO SUR llamó insistentemente a la secretaria Ana María Barja, sin resultado alguno.

El asambleísta departamental por el Movimiento Al Socialismo MAS, Ervin Mancilla Olarte, declaró que de los puntos por subsanar la Gobernación, solamente fueron corregidos el 20%, faltaba completar este trabajo y se ponía en riesgo el financiamiento ofrecido por el gobierno nacional.

Fernando Barral Zegarra

