Rubén Ardaya: “El Gobierno Central quiere dilatar el Pacto Fiscal para no incorporarlo en el POA 2018”

El gobierno nacional dilata el nuevo pacto fiscal, quiere que el Presupuesto General del Estado 2018 PGE continúe como hasta ahora, sin modificaciones, y no incorpore la nueva distribución de la coparticipación tributaria como pretenden varios departamentos.

“La intención del gobierno de dilatar el tema de la quinta etapa del pacto fiscal, tiene la finalidad de que no discutamos los temas financieros ni económicos para no inscribirlos en el PGE 2018”, confirmó el secretario de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya Salinas.

Acotó que varias gobernaciones harán una solicitud expresa para que la discusión y aprobación del PGE se haga después de la definición del pacto fiscal, seguramente el gobierno ya elaboró el PGE, aunque eso es acumulativo, entran gobernaciones y municipios.

En estos días tenía que darse la quinta etapa del pacto fiscal que es precisamente la definición de la nueva distribución de recursos; sin embargo, el gobierno lo postergo para fines de octubre, tiempo en el cual tiene que elaborarse el PGE. “La intención nuestra era que se cierre el pacto fiscal para que los nuevos recursos que vamos a recibir nosotros, sean incorporados en el PGN-2108”, develó Ardaya al admitir que el cronograma para tener un nuevo pacto fiscal se desfasó completamente desde el 2010.

Advirtió además Tarija espera que esta postergación sea la última, se trata de voluntad política. Si el gobierno quiere en octubre debe haber nueva reformulación de la coparticipación tributaria, fundamentalmente, y cambien los parámetros actuales.

El Viceministerio de Autonomías, en la última reunión del Consejo Nacional de Autonomías, decidió postergar la quinta etapa del pacto fiscal que tenía que tocar las fuentes de financiamiento hasta fines de octubre, “esperamos que cumplan su palabra”.

Ardaya espera que no dilaten más este problema que afecta a nueve gobernaciones, 339 municipios y las universidades estatales. Consultado de qué manera les perjudica, respondió que no están pudiendo ejercer sus competencias exclusivas, con los recursos que tienen.

Más si transfieren competencias que no son exclusivas de las gobernaciones para que lo financien, hay una crisis financiera muy grave en las gobernaciones y municipalidades que el pacto fiscal debe resolver, explicó el funcionario.

Esta postergación que hizo es la última, no hay la posibilidad de que dilate más, esta dilación viene del 2010, desde la aprobación de la Ley Marco de Autonomías, el Censo de población del 2012, no es nueva, esperamos que de octubre no pase, sostuvo.

Preguntado que el gobierno quiere pacto fiscal, sin tocar la coparticipación tributaria, Ardaya contestó que no lo expresaron formalmente, el viceministro de Autonomías no tiene voz ni voto en el Consejo Nacional de Autonomías, no es voz oficial del gobierno.

Pacto fiscal sin tocar la coparticipación es imposible

Un nuevo pacto fiscal sin tocar la coparticipación tributaria en el país es imposible, no se puede hacer nuevo pacto sin tocar los recursos del país que los maneja solamente el nivel central, advirtió la senadora Mirtha Arce Camacho.

La senadora dijo que el nivel central del Estado no solamente maneja el 80% de los recursos, de los impuestos nacionales que paga un ciudadano, todo el dinero se va a La Paz, con el pacto fiscal se quiere que ese dinero, que sólo está en el gobierno, se redistribuya entre todo el país. “Además no es el único fondo que tiene el gobierno, todos los préstamos internacionales los maneja él, las Reservas Internas Netas RIN también las tiene, son demasiados recursos con muy pocas competencias, esto tiene que equilibrarse con el pacto fiscal”, explicó.

Arce prosiguió, el país no tiene hasta ahora un nuevo modelo de administración pública, porque nuevo pacto fiscal no es otra cosa que redistribución de los recursos de coparticipación tributaria versus competencias que tienen lo subniveles del Estado.

El pacto fiscal no tiene que ver con subniveles nacionales, sino entre el nivel central del Estado que tiene mínimas competencias y la redistribución con los niveles subnacionales, que tienen muchas competencias a las originalmente otorgadas.

Fernando Barral Zegarra

