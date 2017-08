Para certificación de créditos y otros trámites, las gobernaciones le piden al Gobierno Central “condiciones claras”

Las nueve gobernaciones del país reunidas este fin de semana en Santa Cruz, ante los anuncios del gobierno de créditos y otros que gestionan con la banca por su cuenta, pidieron condiciones claras para lograr la certificación gubernamental.

“Ese elemento le hemos puesto nosotros en las conclusiones de la reunión del sábado en Santa Cruz y ha ido como una demanda de las nueve gobernaciones para que hayan plazos y condiciones clara para la obtención del RIOCP”, confirmó el secretario de la Gobernación, Rubén Ardaya Salinas.

El funcionario se refirió al tema ante los nuevos requisitos y exigencias surgidas en el gobierno para lograr el RIOCP (Registro de Inicio de Operaciones para Crédito Público) esta certificación fue solicitado por la Gobernación hace tiempo, sin resultado hasta ahora.

Sobre un crédito bancario de 700 millones de bolivianos que busca la Gobernación, el funcionario informó del ofrecimiento escrito de dos bancos y la oferta verbal de otros dos, cuando tengan aquella certificación precisarán las cifras.

Al decir que a la Gobernación no le queda otra que esperar esa certificación para acceder a un financiamiento, comparó las promesas del gobierno, de ayudar a Tarija en la obtención del financiamiento, con la fábula del pastor, las ovejas y el lobo.

Recordó el anuncio de ayuda del vicepresidente García Linera el 15 de abril en San Lorenzo, el día 17 en el parque Temático, el mandatario Evo Morales afirmó que ayudarán a la Gobernación, en julio, el presidente habló de recursos adicionales para las gobernaciones. “El 6 de agosto el presidente en Cobija, dijo que iba a haber créditos para las gobernaciones, el 17 de agosto el presidente declaró que iba a haber recursos adicionales para las gobernaciones. Esto me recuerda la fábula del pastor y el lobo”, ironizó.

Ardaya recordó la reunión con el ministro de Economía y Finanzas hace diez días, comprometió la presencia en Tarija, para el jueves pasado, de los viceministros de inversión pública y de presupuestos, pero no lo hicieron, pese a la invitación formulada. “Entonces nosotros seguimos esperando, cuándo, cuánto, a qué plazos, qué tasas, seguimos esperando”, cuestionó al admitir que no queda otra, es probable que todo esto se aclare con la modificación presupuestaria nacional 2017, probablemente esta semana.

“Espero que se trate esta semana y espero que los recursos adicionales sea en correspondencia con lo que pedimos nosotros, en materia de crédito pedimos al gobierno 800 millones de bolivianos para pagar las obras en ejecución, hasta ahora no tenemos respuesta”, acotó Ardaya.

Consultado por NUEVO SUR si el gobierno no está trabando el trámite, respondió que los pedidos de más y más requisitos y la no respuesta oficial a las solicitudes dan a pensar eso; sin embargo, esperará la reformulación presupuestaria.

“Si sale la ley financial y no hay recursos adicionales y no hay crédito ya vamos a poder afirmar taxativamente cuál es nuestra sensación, si ahí no entramos nosotros quedará en evidencia que el gobierno no quiere ayudar al departamento de Tarija”, sentenció.

Fernando Barral Zegarra

