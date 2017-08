Con renuncia del Presidente del Consejo de Administración, COSETT alcanza el culmen de su descomposición

Renunció el consejero de Administración de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija Cosett, Luis Enrique Gutiérrez, el sindicato de trabajadores esperaba una orden de aprehensión contra los otro cuatro por incumplimiento de disposiciones laborales que derivó en una deuda de 2,5 millones de bolivianos.

La información es de la dirigente, Rosario Colquechambi Cuentas, al recordar los 22 días de paro laboral y 14 de huelga que sostienen, quieren la renuncia de Juan Edgar Gutiérrez, Javier Barrenechea, Jorge Lema, Ronald Lema y Charly Panique Colque.

Los 2,5 millones adeudados a los trabajadores son por descuentos, salarios devengados y ropa de trabajo, “si no pagan van a tener que ir a Morros Blancos o van a tener que renunciar”, advirtió la dirigente mientras sus compañeros marchaban nuevamente por las calle de Tarija.

Consultada si la curva salarial de Cosett se distorsionó por la compra de lealtades de trabajadores por algunos consejeros, la dirigente admitió que es así, “por comprar la conciencia de algunos trabajadores y la mala administración de Cosett”.

Admitió que los sueldos de trabajadores y ejecutivos de Cosett son “jugosos”, pero no atribuible al sector laboral, sino a la mala administración de Cosett, aunque también hay trabajadores con antigüedades de 35, 20, 25 años, el bono de antigüedad abulta el nivel salarial.

La dirigente insistió en la mala administración de Cosett, “no les duele lo que pasa con la Cooperativa con tal de mantenerse en el cargo”, sostuvo al responder que probablemente sea cierto que quieren la liquidación y disolución para que después nadie reclame nada.

Actualmente hay un proceso legal penal que sostiene Cosett contra 18 personas, exconsejeros y exejecutivos, por el presunto delito de estafa agravada, este proceso se intentó disolverlo mediante acuerdo; sin embargo, la actual administración lo evitó y el juicio continúa.

Colquechambi negó tener parentesco con el gerente de la empresa TIGO, “mi apellido es único en Tarija, mi padre fue migrante”, respondió al afirmar que por el contrario ella vio al presidente y gerente de Cosett en reuniones, en varias oportunidades, con gente de TIGO. “Ellos quieren marear la perdiz, ellos se reúnen con TIGO que nos está quitando usuarios y sigue avanzando mientras Cosett no sale de sus problemas”, volvió a decir la dirigente al advertir que seguirán en pie de lucha hasta que se reencamine la Cooperativa.

Sobre si un trabajador intenta ganar un juicio a Cosett por usucapión para quedarse con su predio en Morros Blancos, respondió no es evidente, es otra cortina de humo “de la nefasta actual administración si tienen esas denuncias, que muestren documentos”.

Renuncia de Gutiérrez es por postulación a vicedecano

La renuncia de Luis Enrique Gutiérrez al cargo de consejero de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija Cosett, es por su postulación a vicedecano en la universidad estatal, aclaró el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Juan Edgar Gutiérrez, al negar que el alejamiento sea por el paro y huelga laboral.

Respecto el anuncio de orden de aprehensión contra los cuatro consejeros que quedan, el Presidente informó que no hay ninguna notificación, pero muestra el desconocimiento de las leyes, si hubiera los consejeros previamente tienen que presentar sus descargos.

Gutiérrez además dijo que efectivamente había una deuda de Cosett de 2,4 millones de bolivianos por asuntos laborales que se pagó y de los cuales la dirigente, Rosario Colquechambi se llevó 24 mil bolivianos.

Al reiterar que no renunciará, calificó de ilegal el paro y huelga laboral, no hubo diálogo previo ni conciliación; además tienen exigencias que salen del campo sindical y se adentran en asuntos administrativos incumpliendo un laudo arbitral anterior.

Fernando Barral Zegarra

Luego de 23 días de paro indefinido, establecido por los trabajadores de la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija Cosett, la problemática persiste con algunos huelguistas dados de baja y otros que empiezan a sumarse.

La ejecutiva del sindicato de trabajadores, Rosario Colquechambi Cuentas, manifestó que Cosett no tiene otra oportunidad más que esta, ya que la Cooperativa está a punto de desaparecer y de ser así los trabajadores se quedarían sin fuentes de trabajo. “Todos los trabajadores están convencidos de que no vamos a retornar al trabajo, si no solucionan el problema de Cosett. Asimismo, se están yendo los trabajadores de emergencia, hay trabajadores que no son sindicalizados y ellos son los que están realizando los trabajos, que los sindicalizados no están haciendo. Hemos tenido cinco bajas de compañeros huelguistas y tenemos dos haciendo huelga, y uno que se incorpora esta tarde y vamos en nuestra medida”, dijo.

En este entendido, los diferentes trabajadores que están ejerciendo esta medida de presión piden la renuncia de los consejeros de administración como también de la gerencia.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración, Juan Edgar Gutiérrez, aclaró “no podemos renunciar porque se habla de muchos hechos de corrupción e ilegalidades y demás, de los cuales nosotros no somos parte pero; sin embargo, lo que recibíamos entre 150 a 200 mil bolivianos por día se ha reducido a 40 o 50 mil bolivianos por día, el perjuicio es ese”.

María José Oliva Grimalt

Comparte Facebook

Twitter